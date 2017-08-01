«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос ее сын»

Новая скульптура вызвала неоднозначную реакцию Байнета.

В Заславле открыли новую скульптуру основателю города — князю Изяславу. Как сообщает mlyn.by, скульптурная композиция родоначальнику династии полоцких князей появилась в городе благодаря дочернему унитарному предприятию «Белоруснефть – Минскавтозаправка».

По мнению авторов идеи, князь Изяслав представлен в скульптуре таким, каким бы он мог быть в зрелом возрасте. Следует отметить, что Изяслав умер 21-летним, на год пережив свою мать Рогнеду.

Отметим, что скульптура у заправки стала третьим памятником Изяславу в Заславле.

В 1993 году в новом микрорайоне города был установлен памятник Рогнеде и Изяславу, на котором будущий князь изображен маленьким мальчиком, защищающим свою мать.

Автором памятника является скульптор Анатолий Артимович. Символично, что автором второго памятника Изяславу в городе стал его ученик — скульптор Александр Прохоров. Он известен скульптурной композицией «Городские весы», установленной в районе площади Свободы в Минске.

Памятник в исполнении Прохорова установили в городском сквере Заславля в сентябре 2014-го ко Дню письменности.

Первые реакции: «Толкиена перечитались?»

В соцсетях новый образ Изяслава вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи обратили внимание, что на скульптуре князь выглядит гораздо старше своих лет. Многим его образ напомнил героев Толкиена. Приведем несколько примеров наиболее ярких высказываний.

Яўген Уладзіміравіч

«Скульптару рукі паадбіваць! Як рабіць такую адказную фігуру, і не бачыць прапорцыі цела чалавека? Ногі занадта кароткія! Тутэйшыя, у вас жаш там кар’ер, дык засыпце па пояс гэты манумент, каб усе думалі, што ён у акопе)».

Барыс Азаркевіч

«Топор дварфов, двуручный меч и при этом еще и щит есть. Это памятник World of Warcraft».

Natallia Petukhova

«Хорошо, что Рогнеда не видит, каким вырос её сын».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Уладар пярсцёнкаў нейкі!:) Гном, а не князь!»

«Кароткія ногі, фэнтэзійны меч, незразумелая шапка... Гном альбо красналюд з гульні «Вядзьмак»? Аўтара ў студыю!»

«Фэнтэзі па-вусатаму!».