Покупатели рыбы перестанут платить за лед

C 1 сентября вступит в силу техрегламент ЕАЭС.

Как проинформировал член Коллегии (министр) ЕЭК Валерий Корешков на отраслевой конференции в Южно-Сахалинске (Россия), техрегламент разработан лучшими учеными пяти стран ЕАЭС совместно с ЕЭК для защиты жизни и здоровья потребителей от опасной продукции и фальсификата, сообщает БЕЛТА.

В документе, в частности, содержатся точные данные о доле глазури в мороженой рыбе и морепродуктах. Так, масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5%, замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных — 7%, из неразделанных ракообразных — 14%.

— Гонясь за прибылью, многие предприниматели так перемораживают рыбопродукты, что покупатель не может понять, за что платит — за рыбу или лед. Теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры, — отметил он.

Министр ЕЭК также добавил, что техрегламент ЕАЭС на рыбу и рыбную продукцию является большим шагом вперед, поскольку позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции — от вылова до реализации и утилизации. Он несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы.