Фото дня: в России мужчина ударил топором памятник

В Новосибирске полиция организовала проверку по факту повреждения монумента, который был установлен у собора Александра Невского.

В МВД сообщили, что в ночь на 1 августа житель Новосибирска приставил к памятнику лестницу, после чего взобрался по ней и нанес по нему несколько ударов топором.

Нарушитель был задержан экипажем вневедомственной охраны, который проезжал мимо, отмечает «Интерфакс».

В настоящее время голова цесаревича Алексея закрыта тканью.