Аркадий Бабченко: «Друзья мои – берите ребенка и бегите»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Названа самая меткая автоматчица – она из белорусского спецназа
Войнович: «Соединенные Штаты никак от России не зависят. Придется уступить»
Лукашенко особо тепло поприветствовал «железного брата»
Почему пожилые работники теряют в зарплате
Лукашэнка загадаў распусьціць фармацэўтычны дэпартамэнт Мінздароўя
Покупатели рыбы перестанут платить за лед
Фото дня: в России мужчина ударил топором памятник
Гугуша и урок принцессам
Почему белорусские судьи боятся оправдать человека?
Мужчыну, які страляў у Міхаіла Захарава ў «Макс-шоў» у прысутнасці Віктара Лукашэнкі, зноў будуць судзіць
Праўнукі Ігната Дамейкі прыехалі ў Беларусь. Фатафакт
Коллеги директора «Киновидеопроката» не верят, что он покончил с собой
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Жаловались на холод? Получите! В Беларуси до ..+36°С
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
«Подождите-подождите, 190 сантиметров! Всё, снимаю трусы, бежим в ЗАГС»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»
Обвиняемый, в которого стрелял милиционер: «Я вытолкнул его из тамбура — и раздался хлопок»
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении
«Извините, будем гнуть подковы». Профсоюзный лидер – о безработице
Кавказский пленник. Бобруйчанин рассказал, как его продали в рабство за 330 долларов
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»
«Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Медведев засветил трусы. И они не отечественные
Комментарии
01.08.2017
Аркадий Бабченко: «Друзья мои – берите ребенка и бегите»

Военный репортер на «Эхе Москвы» — о том, почему родители 18-летних обязаны отговаривать своих детей идти в российскую армию.

— На место 18-летних сейчас ставить довольно сложно, потому что в 18 лет мир представляется по-другому, и юношеский максимализм, он идет – только в путь. И когда я говорю, что меня не спрашивали перед отправкой в Чечню, — да, меня, действительно, не спрашивали, то есть меня спрашивали, просто мое мнение не имело никакого значения. Для факта провели типа опрос «Хочешь служить на Кавказе или не хочешь служить на Кавказе?», но это не имело никакого значения.

Так вот, я-то в свои 18 лет на войну-то хотел, между прочим, потому что я начитался Ремарка, насмотрелся фильмов — «Батальоны просят огня», «Освобождение» и тому подобное – и поэтому я представлял совершенно романтически, как приезжаю на войну — все умирают, я один спасаю там… полковое знамя, мои раны перевязывает красивая медсестра, а я закуривая сигару, говорю ей: «Не бойся, крошка, я с тобой». Вот я войну представлял вот так.

То, что война оказалась совсем другой, мы поняли уже в Моздоке, когда наш эшелон только что приехал, и на соседних путях стоит эшелон с разбитой техникой, которая идет оттуда. И все хиханьки-хаханьки сразу закончились, потому что смотришь на эту технику – она вывернута до такой степени наизнанку, что начинаешь сомневаться в законах физики. И шерсть на загривке сразу становится дыбом.

Поэтому на место 18-летних меня себя сейчас ставить, мне кажется, неправильно. Мне кажется, надо ставить себя на место родителей 18-летних. Так вот, родителям призывников я всегда говорю, что если светит отправка в армию, друзья мои – берите ребенка и бегите. Вот берите – и бегите.

Потому что совершенно не факт, что он оттуда вернутся, совершенно не факт, что он оттуда вернется живым, совершенно не факт, что его куда-то не отправят; совершенно не факт, что он оттуда не вернется убийцей и не будет потом спиваться и жизнь его не закончится в 25 лет от цирроза или от преступления на военной почве.

Я вот через все это прошел… У меня, слава богу, дочь, я благодарю судьбу – и передо мной такой дилеммы не стоит. Был бы у меня сын, я бы предпринял все попытки, чтобы его отговорить от того, чтобы идти в российскую армию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:20)
Главное
Космические планы и земные провалы Лукашенко в 10 картинках
Аркадий Бабченко: «Друзья мои – берите ребенка и бегите»
Реплика дня: «Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк»
Как журналисты искали текст «декрета о Парке высоких технологий 2.0»
Трагедия в Новобелице: «Он и трезвый резкий, а пьяный — полнейший неадекват»
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY