Гугуша и урок принцессам

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова приговорена к 5 годам лишения свободы. Она признана виновной в хищениях и вымогательстве денежных средств.
Жалко мне Каримову Гульнару,
Старшую узбекскую принцессу,
Чья судьба, подобная кошмару,
Ужасает западную прессу.
Первою слыла она красоткой
И убранством славилась богатым,
Шествовала царственной походкой
По Европе, Азии и Штатам.
И слыла дизайнером от Бога,
И певицей (с именем Гугуша),
И имела собственности много —
От Швейцарских Альп до Гиндукуша.
Но отцу сказали, что Гульнара
Посягает на престол монарший —
И Каримов, не снеся удара,
Вверг Гульнару под арест домашний.
А когда Каримова Ислама
Бог призвал в своем обычном стиле,
То ее из-под ареста прямо
Вообще под стражу поместили.
Вспомнили про все ее дерзанья,
Начали от ярости давиться —
Мол, она нисколько не дизайнер,
И не бакалавр, и не певица.
Вот тебе, узбекская принцесса,
За твою недвижимость в Европе!
Нету омерзительней процесса,
Чем разгул отмщения в холопе.
И хоть мы пока еще не стали
Полной азиатской деспотией —
Деспотия есть, как при Исламе,
И боюсь, бесследно не пройти ей.
Так что местным принцам и принцессам
И иным блистательным повесам,
Что плевать на всех привыкли с детства,
Самое бы время оглядеться.
Вот урок и старцам, и младенцам,
И тебе, прекрасная девица:
Лучше тут родиться земледельцем.
Или где-нибудь еще родиться.