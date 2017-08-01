Почему белорусские судьи боятся оправдать человека?

Когда белорусы смогут найти справедливость в суде?

Подавляющее большинство судебных решений в Беларуси носит обвинительный характер. Согласно данным Верховного суда, за первое полугодие 2017 года по уголовным делам в белорусских судах были осуждены 21326 человек. При этом оправданы за этот же период были лишь 36 человек.

Таким образом, доля оправданных судами граждан составила лишь 0,12% от числа осужденных.

В понедельник 31 июля, комментируя эти данные, заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович заявил, что рост доли обвинительных приговоров связан с появлением Следственного комитета, после чего «в суды стало поступать меньше дел со слабой доказательной базой».

Действительно ли в этом причина такой ситуации?

Правозащитница Тамара Сергей считает, что обвинительный уклон при рассмотрении дел в Беларуси присутствует уже очень давно.

– Как правило, правоохранительная и судебная система работают так, что если дело поступило в суд, то это практически однозначно будет обвинительный приговор, – замечает она.

В то же время, по мнению собеседницы, белорусское общество пока не придает этой проблеме достаточного значения.

– Человек, к сожалению, начинает думать о правосудии, когда сам оказывается в жерновах правоохранительной и судебной системы, – подчеркивает правозащитница.

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