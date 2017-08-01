Как «Амкодор» поучаствовал в эпическом провале

Короткое видео иллюстрирует, что в России по-прежнему проблемы с дорогами :)

«Все началось (да нет же, на самом деле закончилось), когда автор ролика собрался на охоту. И, видимо, не на аллигаторов, как можно предположить по ландшафту, а на что-то более понятное, приземленное», – сообщает MAXIM.

Эта история стала своего рода эталонным провалом: каждый, кто пытался прийти на помощь, сам оказывался в положении: «Эй, здесь есть еще кто-нибудь?» В аттракционе «Застряли все!» поучаствовал и наш «Амкодор».

Веб-камеры показали провал туристического сезона в Крыму