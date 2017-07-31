Реплика дня: «Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк»

Журналист Анджей Почобут – об инициативе пересадить министров и чиновников на Geely.

«Гайдукевич-джуниор хочет пересадить министров и прочий чиновничий люд на Geely. И это вместо привычных «Мерседесов»! Прямо с плеча рубанул :) Смелый какой! :) – пишет Анджей Почобут в Фейсбуке и предлагает:

– Пусть Лукашенко в связи с кризисом скромнее сделает свой президентский автопарк. Кое-что можно продать и пересесть на Geely, а что останется после продажи «президентского кое-что», то это на «скорые помощи» можно пустить.

Пусть больных спасают...

И уж если Лукашенко потеснится и станет более сдержанным, поверьте, никакой министр и председатель райисполкома себе не позволит за бюджетные деньги шикарное служебное авто купить. Известно ведь, как крутятся шестеренки отечественной системы власти».

Сколько всего автомобилей в автопарке белорусского президента – неизвестно. Чаще всего кортеж главы Беларуси передвигается на немецких «Мерседесах».

В октябре 2012-го Лукашенко рассказал журналистам о «Майбахе», который, по его словам, подарил на день рождения один российский человек.

Подаренный Лукашенко Майбах иногда видят в городе с президентскими номерами. Фото Валентин Байрамов

В апреле во время визита Александра Лукашенко в Барань засветился еще один дорогой автомобиль из его автопарка - Audi Q7 предпоследнего поколения.

Фото kp.by

Как писала «Комсомольская правда в Белоруссии», самые дорогие комплектации этого авто стоят около 120 тысяч евро.

Можете себе представить, сколько «скорых» можно купить, продав этот автомобиль!

Интересно, что для Копысской больницы в Оршанском районе, которой Александр Лукашенко недавно подарил авто, был выбран не импортный «фольксваген» и не «мерседес».