В Молодечно пьяная мать бросила годовалую дочь на улице

Сейчас девочка находится в учреждении здравоохранения, ее навещает бабушка.

Днем в Молодечненский РОВД поступил звонок: очевидцы сообщили, что на улице Волынца находится пьяная женщина с годовалым ребенком. На место выбыл сотрудник милиции.

В одном из дворов офицер застал девочку, которая игралась в песочнице, сообщает УВД Миноблисполкома. В это время ее пьяная мать находилась совершенно в другом месте.

По словам замначальника Молодечненского РОВД Владимира Василькова, возможно, женщину лишат родительских прав. Мать ребенка поместили в республиканский научно-практический центр психического здоровья.