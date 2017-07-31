В Слуцком районе мужчина избил битой двух подростков за езду на мопеде

17-летние парни катались по деревне на мопеде. В это время на дорогу вышел 36-летний разъярённый мужчина с битой в руках.

Минимум пять раз он ударил водителя мопеда по голове. От травм подростка спас мотошлем, который от ударов разломался.

Фото УВД Миноблисполкома

Второй парень сидел на мопеде без шлема в качестве пассажира. Удары битой задели его незначительно, но на теле остались синяки, рассказал «Кур’еру» Андрей Давидович, следователь Слуцкого РОСК.

После того, как мужчина успокоился, испуганные подростки позвонили родителям, а те вызвали милицию.

Во время допроса мужчина рассказал милиционерам, что парни ездили на мопеде поздно вечером и сильно шумели, мешали спать его детям. Битой сельчанин хотел успокоить шумных подростков.

Напомним, что 27 июля следователи возбудили уголовное дело (особо злостное хулиганство, ч. 3 ст. 339 УК РБ) в отношении мужчины, который битой избил подростков. Один из юношей — местный житель, второй — из деревни Огородники.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.