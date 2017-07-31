Саакашвили обвинил Порошенко в угрозах и шантаже

Путин требует сократить работников дипмиссий США в России, какая судьба ждёт 755 сотрудников? Вице-президент США прибыл в Эстонию и заявил об «угрозе со стороны непредсказуемого соседа». Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

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