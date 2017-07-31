Коллеги директора «Киновидеопроката» не верят, что он покончил с собой

31 июля в Минске простились с 35-летним Юрием Чечукевичем, директором УП «Киновидеопрокат», депутатом Мингорсовета депутатов и экс-секретарем Минского городского комитета БРСМ.

Его тело было найдено возле подъезда дома по проспекту Дзержинского с признаками падения с высоты.

Личный водитель Чечукевича Аркадий не верит в то, что это мог быть суицид.

— Никто даже не мог подумать, что такое могло произойти. Да мы и не верим, что это он сам, — сказал он на похоронах журналисту TUT.BY.

Дядя покойного Юрий говорит, что племянника убили.

Знакомые, которые считают, что было совершено убийство, обращают внимание, что Чечукевич выпал не со своей квартиры, а с общего балкона, сообщает БелаПАН.

В день, когда стало известно о трагедии, у Юрия Чечукевича была назначена важная встреча. Накануне он купил загородный дом.