Милиция ищет женщину, забравшую сто долларов из мусорки в обменнике

Инцидент произошел 25 мая в обменном пункте по проспекту Рокоссовского, 114.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, мужчина, обменяв белорусские рубли на 100 долларов США, забрал монеты, а долларовую купюру вместе с чеком машинально выбросил в урну. Стоявшая за ним в очереди женщина достала из урны чек с завернутой в него купюрой, после чего скрылась.

Сотрудники милиции просят граждан оказать помощь в установлении личности женщины.

Приметы подозреваемой: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темные, длинные, были собраны в хвост. Была одета: ветровка синего цвета, серая футболка, черные штаны, черные ботинки. При себе имела детский самокат оранжевого цвета.

Узнавших изображенную на фото женщину просят обратиться в Ленинское РУВД Минска лично (2-й велосипедный переулок, 9) или по телефонам: 8 (017) 368-12-03, 8 (017) 367-62-02, (029) 776-07-50 либо 102.

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