Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Праўнукі Ігната Дамейкі прыехалі ў Беларусь. Фатафакт
В Молодечно пьяная мать бросила годовалую дочь на улице
В Слуцком районе мужчина избил битой двух подростков за езду на мопеде
Саакашвили обвинил Порошенко в угрозах и шантаже
Коллеги директора «Киновидеопроката» не верят, что он покончил с собой
Милиция ищет женщину, забравшую сто долларов из мусорки в обменнике
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Даля Грибаускайте считает, что Россия может использовать БелАЭС как оружие
Активист, повесивший статую городового, подал в суд на ОНТ и МВД
Цифра дня. В белорусских судах более 99% обвиняемых по уголовным делам признаются виновными
Жаловались на холод? Получите! В Беларуси до ..+36°С
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Беларусаў запрашаюць ў Прагу па шляхах Скарыны
В минском аэропорту задержали главу интернациональной группы контрабандистов
Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» вышел на свободу
Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос до $ 15,6 миллиардов
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Фото дочери президента, кормящей грудью ребенка, разожгло старый спор
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
Цитата дня. Кобяков о дыре в бюджете
Сытый пенсионер — это дорого. Как Лукашенко выполняет обещание
Как колумнистка государственного агентства новостей устроила «саморазоблачение»
Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении
«Извините, будем гнуть подковы». Профсоюзный лидер – о безработице
Кавказский пленник. Бобруйчанин рассказал, как его продали в рабство за 330 долларов
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»
Невзоров о победе Бабченко в суде: «Ребята в интернете, оставьте тему критики власти профессионалам»
«Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
«Он меня послал». Милиционер объяснил, зачем стрелял в мужчину в новогоднюю ночь
«Пытаться заработать миллион в ДНР, чтобы потерять миллиард в Украине — это очевидное безумие»
Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
Выступление дня. Руководитель «А-100» – о лоукостерах, «Белавиа» и перелетах внутри страны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Медведев засветил трусы. И они не отечественные
Скандалы
31.07.2017
Ксения Ельяшевич, TUT.BY
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер

В суде Московского района Минска продолжается процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь.

Сторона обвинения считает доказанной вину минчанина Андрея Гавроша в сопротивлении сотруднику милиции. И просит назначить фигуранту 3 года лишения свободы.

Обвиняемый Андрей Гаврош. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению прокурора Елены Крупениной, вина обвиняемого доказана полностью, а потерпевший милиционер дал «последовательные и непротиворечивые показания».

— Хочу отметить, что сотрудник при исполнении является представителем власти и находится под особой охраной государства, — заявила гособвинитель.

Согласно материалам дела, минчанин ударил милиционера ногой в туловище, головой о лифтовую кабину пять раз, хватался за шею и конечности и повредил форму. При этом пытался выхватить табельное оружие.

— Смягчающих обстоятельств нет, отягчающее — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, — подытожила прокурор. — Прошу признать Гавроша виновным в сопротивлении сотруднику внутренних дел, сопряженным с применением и угрозой применения насилия (…) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

Сам пострадавший милиционер попросил суд назначить мужчине наказание в виде ограничения, а не лишения свободы. И без направления в исправительное учреждение.

После случившегося милиционер продолжает службу на прежнем месте. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кстати, в конце июня 2017-го было отказано в возбуждении уголовного дела против самого милиционера по ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий). Причина — отсутствие в его действиях с оружием состава преступления.

Защитник Андрея Гавроша, Елена Станкевич, не согласна с обвинением.

— Исключительно на показаниях [милиционера] Соловьева основывается обвинение Гавроша, — считает адвокат. — (…) При этом милиционер осознает, что от его показаний зависит дальнейшая служба в органах и будет ли он привлечен к ответственности [за применение оружия].

Защитник заметила, что потерпевшего в этой истории определили уже через пару часов. В 11.20 органы дознания признали таковым милиционера Соловьева. Хотя на тот момент его еще ни разу не допросили. А тем временем хозяин квартиры находился в больнице с двумя огнестрельными ранениями.

— Полагаю, это свидетельствует о необъективности расследования, — делает вывод адвокат.

Она добавила, что на руках Гавроша не нашли характерных для борьбы следов — ни волокон одежды, ни биологических следов милиционера (например, следов крови). Хотя по заключению экспертов, только на куртке Соловьева имеется 8 повреждений, а на майке — еще два.

— Большинство этих разрывов находится в карманах, — высказала свое недоумение защитник. — Повредить майку, не повредив китель, который надет сверху — невозможно.

Адвокат попросила суд оправдать обвиняемого. Друзья Гавроша поддержали это бурными аплодисментами, за что все были удалены из зала по указанию судьи Светланы Бондаренко.

Напомним, 29-летнего минчанина Андрея Гавроша обвиняют по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел). Санкция статьи — вплоть до 5 лет лишения свободы.

Утром 1 января 23-летний милиционер Руслан Соловьев приехал в многоэтажку на проспекте Любимова после жалобы соседей на шум. По версии следствия, пьяный хозяин квартиры напал на сержанта и пытался завладеть табельным оружием. Поэтому милиционер был вынужден стрелять.

Всего прозвучало три выстрела, две пули попали в ногу и спину мужчины. А у милиционера медики диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ушибы на голове и грудной клетке.

Сам Андрей Гаврош не признает вины. По словам обвиняемого, он не забирал пистолет и мог причинить травмы правоохранителю только когда выталкивал того из тамбура.

К слову, сразу после трагедии милиционер говорил о двух выстрелах (первый в сторону почтовых ящиков). Но через несколько дней вспомнил: все-таки выстрелил трижды.

«Предупредительного не было. Первый раз выстрелил в ногу, чтобы нанести меньший вред обвиняемому», — пояснял Соловьев уже в суде. Остальные два выстрела прозвучали во время потасовки.

МВД пришло к выводу, что в этой ситуации сержант действовал правильно. Согласно тексту обвинения в отношении Гавроша, милиционер был «вынужден стрелять» и перед этим предупредил минчанина.

Также на эту тему:

«Он меня послал». Милиционер объяснил, зачем стрелял в мужчину в новогоднюю ночь

Экспэрты расказалі пра непрафэсіяналізм маладога міліцыянта Салаўёва

Обвиняемый, в которого стрелял милиционер: «Я вытолкнул его из тамбура — и раздался хлопок»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:3)
Главное
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Трагедия в Новобелице: «Он и трезвый резкий, а пьяный — полнейший неадекват»
Как журналисты искали текст «декрета о Парке высоких технологий 2.0»
«Вот бы Кобяков и чиновники зарплату получали от своей производительности»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Как остановить омоновский беспредел?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY