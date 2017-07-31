Даля Грибаускайте считает, что Россия может использовать БелАЭС как оружие

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала вице-президенту США Майку Пенсу о «новой угрозе» со стороны России — строящейся Белорусской АЭС.

Президент Литвы Даля Грибаускайте и вице-президент США Майк Пенс во время встречи в Эстонии. © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Грибаускайте подняла вопрос БелАЭС в рамках встречи лидеров балтийских стран и Пенса, сообщает РИА Новости.

Так, президент Литвы заявила, что строящуюся станцию «можно использовать в качестве оружия».

— Президент Литвы подчеркнула, что демонстрируемая Америкой твердая позиция в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет исключительное значение в плане возникновения новой угрозы — строительства вблизи границ НАТО небезопасной Белорусской АЭС в Островце, которая может быть использована и как неконвенциональное оружие, — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Также лидеры балтийских стран обсудили энергетическое сотрудничество с США, отметив его «стратегическое значение».

— Решение США о санкциях в отношении России, затрагивающее и энергетические проекты, — это жесткий сигнал о том, что попустительства попыткам Кремля использовать свое положение в энергетическом секторе для манипуляций и вмешательства в политику других стран не будет, — цитирует Грибаускайте пресс-служба.