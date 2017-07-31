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31.07.2017
Салiдарнасць
Активист, повесивший статую городового, подал в суд на ОНТ и МВД

Вячеслав Косинеров обратился в суд Центрального района  Минска с иском о защите чести и достоинства, а также компенсации морального вреда.

Ответчиками заявлены «Общенациональное телевидение» и ведущая его телепрограммы «Наши новости» Екатерина Тишкевич, Министерство внутренних дел и начальник минской милиции Александр Барсуков.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», поводом для направления заявления в суд стал видеосюжет «Хулиган-анархист, который осквернил скульптуру городового в Минске, останется в СИЗО до решения суда».

Как считает Вячеслав Косинеров, в этом сюжете идет речь о нем. Ведь именно он набросил на шею полицейскому-городовой петлю, находился в СИЗО во время выхода программы и был признан политическим заключенным рядом белорусских правозащитных организаций.

В телесюжете ситуацию комментировал начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, который заявил: «Это простой хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету. И некоторые, так называемые, правозащитные организации пытаются из него сделать какую-то жертву. Какая жертва?! Три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества. Ну, это уже как-то характеризует, наверное, вышеуказанного гражданина».

Вячеслав Косинеров считает, что сказанное Барсуковым не соответствует действительности, так как в момент выхода телепередачи он лишь однажды привлекался к уголовной ответственности по приговору суда Фрунзенского района Минска от 29 января 2016 г. по ст. 341 Уголовного кодекса («Осквернение сооружений и порча имущества»).

Как пишет в иске Косинеров, он находился в статусе обвиняемого по уголовному делу о хулиганстве, а начальник минской милиции Барсуков нарушил важнейший принцип уголовного закона - презумпция невиновности.

«Заведомо лживая и очерняющая меня информация была распространена публично в эфире одного из крупнейших телеканалов Беларуси и опорочила мое имя и репутацию в глазах моих родных, друзей и гражданского общества», - отмечает заявитель.

Он просит суд Центрального района Минска признать сведения, которые были распространены в телесюжете, не соответствующими действительности, обязать ответчиков - ОНТ, МВД, Екатерину Тишкевич и Александра Барсукова - удалить сведения о том, что заявитель «три раза привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, три раза привлекался к уголовной ответственности и за порчу имущества», а также опровергнуть их путем оглашения в программе «Наши новости» на канале ОНТ. Кроме того, взыскать в пользу Вячеслава Косинерова с ответчиков 3000 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

Вячеслава Косинерова обвиняли в хулиганстве за проведенный им 12 марта 2017 года около здания МВД перформанс. Он накинул петлю на статую полицейского-городового, выразив протест против милицейского произвола и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста. Суд Московского района оштрафовал Косинерова на пять базовых величин.

 
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