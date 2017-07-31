Как журналисты искали текст «декрета о Парке высоких технологий 2.0»

Проект «декрета о ПВТ 2.0» стал предметом острой дискуссии в обществе ещё до его опубликования. Не в последнюю очередь именно потому, что документ до сих пор не опубликован для общественного обсуждения.

Независимый аналитик Сергей Чалый считает это очевидной приметой того, что у декрета «двойное дно»:

— Помимо всего полезного, вероятнее всего, контрабандой протягивается какая-то штука, важная для ограниченного круга лиц, которая имеет большие шансы быть зарубленной, будучи вытянутой на яркий свет.

Главное здание «Парка высоких технологий». Фото park.by

Должны ли власти выставить готовящийся декрет на общественное обсуждение?

В законе «О президенте Республики Беларусь», статьи 28-32 которого посвящены принятию декретов, об этом нет ни слова. Иначе говоря, ответ: формально не должны.

Практика же показывает, что одни декреты (например, резонансные документы об упрощении условий для бизнеса или об обороте табачных изделий, которым планируется запретить курение на балконах и приравнять электронные сигареты к обычным) выставляются для общественного обсуждения, а другие (например, «декрет о тунеядцах») — нет.

В ответе из ПВТ — ни слова про текст декрета

«Заказчиком» декрета о перезагрузке ПВТ выступает администрация «Парка высоких технологий». Топ-менеджер VP Capital Беларусь (которая способствовала разработке документа) Николай Марковник, защищая декрет, замечает, что любой желающий вправе обратиться в Администрацию ПВТ со своими идеями: «Администрация ПВТ, очевидно, будет только рада новому, свежему взгляду на проект».

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Мол, громче всех кричат те, кто ничего не делает, а поучаствовать в разработке декрета несложно — было бы желание. Конечно же, после заявления Марковника нашлись желающие познакомиться с проектом документа. Но в администрации ПВТ им... отказали!

— Мы написали: «Просим предоставить проект разрабатываемого декрета для внесения предложений и замечаний». И получили ответ за подписью замдиректора ПВТ Александра Мартинкевича: «Добрый день! Просим направить свои предложения, по интересующим Вас вопросам, либо предложения по решению существующих проблем в наш адрес на info@park.by". То есть ни слова про сам декрет он не написал, — рассказывает Еврорадио представитель одной из минских компаний.

«На данном этапе текст для публикации в СМИ не передаётся»

Еврорадио также обратилось в «Парк высоких технологий» с просьбой предоставить текст проекта декрета.

— Администрация передала декрет на согласование в Совет Министров. Документ ещё не согласован, — ответили нам в отделе маркетинга ПВТ. — Когда это произойдёт — обращайтесь в Совмин, тогда будет его официальная публикация. А на данном этапе текст для открытой публикации в СМИ не передаётся. Это рабочий документ.

В ответ на резонное замечание о том, что когда декрет будет официально опубликован, обсуждать его будет уже поздно, нам посоветовали обратиться с письменными запросами в администрацию ПВТ и в Совет Министров.

Что же, может быть, в Совмине повезёт больше?

— Рабочий вариант [проекта декрета] не выносится на общественное обсуждение на pravo.by. Мы его не имеем права рассылать никому, кроме заинтересованных [ведомств], — говорит пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Рассказать, по какой причине документ не выставляется на общественное обсуждение, Владислав Сычевич согласился только в ответ на письменный запрос.

Еврорадио подготовило соответствующие обращения в администрацию ПВТ и в Совмин.

Что думают сами айтишники?

В неформальной беседе с Еврорадио известный представитель IT-индустрии выступил за общественное обсуждение проекта декрета. По его словам, ничего «контрабандного» в документе нет, и не совсем понятно, почему власти не хотят выставлять его напоказ:

— Мы считаем, что [проект декрета] надо публиковать, и это неправильно, что его обсуждают в закрытом режиме.

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