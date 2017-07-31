Как журналисты искали текст «декрета о Парке высоких технологий 2.0»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Праўнукі Ігната Дамейкі прыехалі ў Беларусь. Фатафакт
В Молодечно пьяная мать бросила годовалую дочь на улице
В Слуцком районе мужчина избил битой двух подростков за езду на мопеде
Саакашвили обвинил Порошенко в угрозах и шантаже
Коллеги директора «Киновидеопроката» не верят, что он покончил с собой
Милиция ищет женщину, забравшую сто долларов из мусорки в обменнике
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Даля Грибаускайте считает, что Россия может использовать БелАЭС как оружие
Активист, повесивший статую городового, подал в суд на ОНТ и МВД
Цифра дня. В белорусских судах более 99% обвиняемых по уголовным делам признаются виновными
Жаловались на холод? Получите! В Беларуси до ..+36°С
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
Беларусаў запрашаюць ў Прагу па шляхах Скарыны
В минском аэропорту задержали главу интернациональной группы контрабандистов
Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» вышел на свободу
Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос до $ 15,6 миллиардов
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Фото дочери президента, кормящей грудью ребенка, разожгло старый спор
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
Цитата дня. Кобяков о дыре в бюджете
Сытый пенсионер — это дорого. Как Лукашенко выполняет обещание
Как колумнистка государственного агентства новостей устроила «саморазоблачение»
Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении
«Извините, будем гнуть подковы». Профсоюзный лидер – о безработице
Кавказский пленник. Бобруйчанин рассказал, как его продали в рабство за 330 долларов
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»
Невзоров о победе Бабченко в суде: «Ребята в интернете, оставьте тему критики власти профессионалам»
«Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
«Он меня послал». Милиционер объяснил, зачем стрелял в мужчину в новогоднюю ночь
«Пытаться заработать миллион в ДНР, чтобы потерять миллиард в Украине — это очевидное безумие»
Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
Выступление дня. Руководитель «А-100» – о лоукостерах, «Белавиа» и перелетах внутри страны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Медведев засветил трусы. И они не отечественные
Общество
31.07.2017
Еврорадио
Как журналисты искали текст «декрета о Парке высоких технологий 2.0»

Проект «декрета о ПВТ 2.0» стал предметом острой дискуссии в обществе ещё до его опубликования. Не в последнюю очередь именно потому, что документ до сих пор не опубликован для общественного обсуждения.

Независимый аналитик Сергей Чалый считает это очевидной приметой того, что у декрета «двойное дно»:

— Помимо всего полезного, вероятнее всего, контрабандой протягивается какая-то штука, важная для ограниченного круга лиц, которая имеет большие шансы быть зарубленной, будучи вытянутой на яркий свет.

Главное здание «Парка высоких технологий». Фото park.by

Должны ли власти выставить готовящийся декрет на общественное обсуждение?

В законе «О президенте Республики Беларусь», статьи 28-32 которого посвящены принятию декретов, об этом нет ни слова. Иначе говоря, ответ: формально не должны.

Практика же показывает, что одни декреты (например, резонансные документы об упрощении условий для бизнеса или об обороте табачных изделий, которым планируется запретить курение на балконах и приравнять электронные сигареты к обычным) выставляются для общественного обсуждения, а другие (например, «декрет о тунеядцах») — нет.

В ответе из ПВТ — ни слова про текст декрета

 «Заказчиком» декрета о перезагрузке ПВТ выступает администрация «Парка высоких технологий». Топ-менеджер VP Capital Беларусь (которая способствовала разработке документа) Николай Марковник, защищая декрет, замечает, что любой желающий вправе обратиться в Администрацию ПВТ со своими идеями: «Администрация ПВТ, очевидно, будет только рада новому, свежему взгляду на проект».

Айтишный топ против Чалого: А за «кастрированный блокчейн» еще придется извиниться

Мол, громче всех кричат те, кто ничего не делает, а поучаствовать в разработке декрета несложно — было бы желание. Конечно же, после заявления Марковника нашлись желающие познакомиться с проектом документа. Но в администрации ПВТ им... отказали!

— Мы написали: «Просим предоставить проект разрабатываемого декрета для внесения предложений и замечаний». И получили ответ за подписью замдиректора ПВТ Александра Мартинкевича: «Добрый день! Просим направить свои предложения, по интересующим Вас вопросам, либо предложения по решению существующих проблем в наш адрес на info@park.by". То есть ни слова про сам декрет он не написал, — рассказывает Еврорадио представитель одной из минских компаний.

«На данном этапе текст для публикации в СМИ не передаётся»

Еврорадио также обратилось в «Парк высоких технологий» с просьбой предоставить текст проекта декрета.

— Администрация передала декрет на согласование в Совет Министров. Документ ещё не согласован, — ответили нам в отделе маркетинга ПВТ. — Когда это произойдёт — обращайтесь в Совмин, тогда будет его официальная публикация. А на данном этапе текст для открытой публикации в СМИ не передаётся. Это рабочий документ.

В ответ на резонное замечание о том, что когда декрет будет официально опубликован, обсуждать его будет уже поздно, нам посоветовали обратиться с письменными запросами в администрацию ПВТ и в Совет Министров.

Что же, может быть, в Совмине повезёт больше?

— Рабочий вариант [проекта декрета] не выносится на общественное обсуждение на pravo.by. Мы его не имеем права рассылать никому, кроме заинтересованных [ведомств], — говорит пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич.

Рассказать, по какой причине документ не выставляется на общественное обсуждение, Владислав Сычевич согласился только в ответ на письменный запрос.

Еврорадио подготовило соответствующие обращения в администрацию ПВТ и в Совмин.

Что думают сами айтишники?

В неформальной беседе с Еврорадио известный представитель IT-индустрии выступил за общественное обсуждение проекта декрета. По его словам, ничего «контрабандного» в документе нет, и не совсем понятно, почему власти не хотят выставлять его напоказ:

— Мы считаем, что [проект декрета] надо публиковать, и это неправильно, что его обсуждают в закрытом режиме.

Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
«Народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely»
Трагедия в Новобелице: «Он и трезвый резкий, а пьяный — полнейший неадекват»
Как журналисты искали текст «декрета о Парке высоких технологий 2.0»
«Вот бы Кобяков и чиновники зарплату получали от своей производительности»
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Как остановить омоновский беспредел?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY