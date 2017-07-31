Цифра дня. В белорусских судах более 99% обвиняемых по уголовным делам признаются виновными

На 20 тысяч приговоров по уголовным делам приходится лишь 36 оправдательных.

Шокирующую статистику в конце июля опубликовал Верховный суд Беларуси – согласно данным суда за первое полугодие 2017 года в Беларуси по уголовным делам осудили 21326 человек.

А оправдали за этот же период 36 человек: таким образом, доля оправданных судами граждан составила лишь 0,12% от числа осужденных.

– Я же не могу придумать оправдательные приговоры, чтобы белорусская статистика совпадала с европейской, – в комментарии TUT.BY заявил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

Калинкович считает, что рост доли обвинительных приговоров связан с тем, что с появлением Следственного комитета в суды стало поступать меньше дел со слабой доказательной базой.