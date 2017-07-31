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Скандалы
31.07.2017
Елена Бычкова, TUT.BY
Трагедия в Новобелице: «Он и трезвый резкий, а пьяный — полнейший неадекват»

Пьяный водитель протаранил жену и сына — подробности трагедии.

На земле — следы от вчерашнего ДТП, во дворе — смятые цветы, металл забора искорежен грузовиком. Вчера здесь, во дворе частного дома в гомельской Новобелице произошла трагедия — погиб пятилетний ребенок, серьезно пострадала его мать Ольга. Виновник — глава семейства — 29 летний Александр.

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Весь двор в венках. Родственники и соседи ждут, когда привезут тело маленького Вани. Сегодня же малыша и похоронят. На похоронах не будет ни его мамы — 35-летняя женщина в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице. Ни отца — теперь с ним работают следователи.

Очевидцы из соседней девятиэтажки все утро пересказывают подробности вчерашней трагедии. Сначала во дворе дома вспыхнул семейный скандал. Никто не удивился, бывало и раньше.

По одной из версий, мужчина поругался с матерью и собирался сесть за руль грузовика. Урезонить пьяного супруга пробовала жена. Встала на пути, когда тот уже заводил автомобиль. Однако, вместо того, чтобы одуматься, дебошир принялся таранить женщину. Пятилетний Ваня был рядом с мамой.

— Я был дома, окно открыто, слышал, как он кричал. А потом слышу — грохот. Увидел все, когда уже спустился. Оля лежала. В сознании, но пошевелиться не могла. Он ее, получается, как припечатал. А мальчика-то сразу и не заметили. На него эта труба тяжеленная металлическая упала и забором сверху накрыло, — рассказывает мужчина, живущий в девятиэтажке напротив. К разговору подключается его сосед:

— Он и трезвый резкий, а пьяный — полнейший неадекват. Сколько раз я видел, как он скандалил. Жалею, что не вызывал милицию. Может быть, и не случилось бы тогда этой трагедии, — расстраивается мужчина.

Ольга и Александр познакомились 6 лет назад, создали семью. На фото в соцсетях — счастливые муж и жена. Свадьбу, кстати, гуляли в этом самом дворе, где сегодня стоят похоронные венки.

Вскоре у молодоженов появились дети — сначала первенец Ваня, затем — озорница Маша.

Проблемы начались спустя три года семейной жизни. Наталья, мать Ольги, вспоминает:

— Однажды звонит мне Оля: «Мама срочно приезжай». Приезжаю, дети дома орут, а он Олю головой об асфальт. Сколько я ей потом говорила: если он такой, разводись. «Мама его люблю, у нас все нормально. Ты ничего не понимаешь!»

Про суровый норов Александра были наслышаны все родственники Ольги. Стоило мужу выпить, в ход сразу шли кулаки. Но у женщины для всех был один ответ: «Это отец моих детей, и я его люблю».

— Когда она вышла за него замуж и родила, была счастлива. Он ведь, когда не пил, был хорошим и отцом, и мужем, — вытирает слезы сестра Ольги.

Вчера она навещала пострадавшую в больнице. У женщины сломана челюсть, серьезная черепно-мозговая травма, повреждены сухожилия на ногах. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

— Мы шли и не знали, как ей сказать, что Вани больше нет, — сжимает мокрый от слез платок родная тетя Ольги. — Но Оля и сама обо всем догадалась. Она ведь, когда он ее сбил, хоть и не могла пошевелиться, но была в сознании и все слышала.

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сейчас трехлетняя Маша находится в социальном приюте. С ней работают психологи.

— По предварительной версии следствия 30 июля около двух часов дня 29-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения по месту жительства, поссорился со своей 35-летней супругой. В ходе конфликта он, угрожая разрушить дом, выбежал за территорию двора, где был припаркован его рабочий автомобиль — грузовой рефрижератор Iveco. Подозреваемый сел за руль автомобиля и задним ходом начал таранить ворота. В этот момент во дворе находились члены его семьи, в том числе малолетние сын и дочь, о чем мужчина был осведомлен, — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Подозреваемый задержан. Известно, что мужчина уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Санкции первой статьи предусматривают наказание вплоть до исключительной меры.

 
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