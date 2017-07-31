Жаловались на холод? Получите! В Беларуси до ..+36°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Лето, которое до этого не сильно радовало белорусов теплыми деньками, исправилось и явило нам действительно жаркую погоду. Вы уверены, что хотели именно этого?

На ближайшие три дня синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Днем 31 июля по юго-западной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°C.

Во вторник, 1 августа, ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, в основном по юго-западу, кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +24..+29°С, по южной половине +30..+34°С.

2 августа ночью по северу, днем в отдельных районах по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Днем в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +16..+23°С, максимальная днем +27..+34°С, в отдельных районах по югу +35..+36°С.

3 августа в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-востоку ночью до +22°С, днем до +31°С.