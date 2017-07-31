Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами

И выступать против вырубки леса в Беловежской пуще.

Российский блогер Илья Варламов, находясь в польском Гданьске, сделал любопытное наблюдение, которое он опубликовал на своем канале в Telegram.

– Поговорил с местными, жалуются, что много украинцев стало, – написал он. – С наплывом соседей изменилось и отношение к ним, если раньше не любили только русских (по политическим причинам), то теперь отхватить по лицу можно и за «Слава Украине».

По словам блогера, украинцы в Польше занимаются в основном самым «неблагодарным» трудом – работают на кассах в магазинах, стройках, уборщиками.

– Работа тяжелая, платят мало, – заметил блогер. – Сами поляки предпочитают заниматься тяжелой и грязной работой и в Германии или Англии, там условия такие же, но платят больше.

По наблюдениям Варламова поляки сильно обижаются, когда за границей их путают с русскими.

– Дам вам совет. Если вы вдруг столкнетесь с польскими националистами, то говорите, что вы белорус, да не просто белорус, а западный белорус! А еще лучше, говорите, что живете в Беловежской пуще, и выступаете против ее вырубки (поляки хотят ее вырубить и по этому поводу тут бурление)! Вот тогда любой польский гопарь сразу станет вам братушкой, а вы сохраните лицо, в прямом смысле этого слова, – обратился блогер к своим российским подписчикам.