16 лайфхаков для первого секса (с новым мужчиной)

Если вы не завсегдатай одноразовых секс-свиданий, то первая близость с «новым» мужчиной для вас, скорее всего, будет особым событием. Как к этому подготовиться, о чем ни в коем случае не забыть и, главное, как перестать нервничать? Рассказываем.

Перспектива секса с кем-то новым может вызывать не только радость и предвкушение, но и стресс, особенно если вы недавно завершили долгие и серьезные отношения. Привычка к одному человеку на самом деле может мешать перейти к физической близости с другим. Как бы вы ни были в себе уверены, и как бы ни был деликатен ваш новый партнер, вы можете ощущать себя крайне уязвимо (а если уж вы на него от души запали, то и подавно). Можно ли с этим что-то сделать? Можно.

Расслабьтесь

Как бы банально это ни звучало. Если вы отправляетесь на свидание и думаете, что секс вполне вероятен, займитесь накануне чем-то, что вас успокаивает, будь то йога, прогулка, просмотр любимого сериала или ванна с пеной. Кстати, вариант с йогой хорош еще и тем, что ваши мышцы будут в тонусе – мало ли, какие необычные позы вас ожидают.

Наденьте любимое белье

Любимое – это то, в котором вам наиболее комфортно. В принципе, этот совет актуален не только для первого секса с новым мужчиной, а вообще для каждого дня. Просто потому, что если вы чувствуете себя хорошо в том, что на вас надето, то вы в целом чувствуете себя более уверенно и спокойно. Желательно, конечно, чтобы это «удобное» было еще и красивым, да.

Положите в сумочку освежитель дыхания

Опять же, это актуально и для любого другого дня, но для первого секса – в особенности. Уверенность в свежести своего дыхания – еще одна вещь, которая поможет вам расслабиться и наслаждаться моментом. Ну а если ваше свидание затянется на всю ночь, а вы не носите в кармане зубную щетку, то утром вы сами скажете себе спасибо за такую предусмотрительность.

И запасное белье не забудьте

Все мы взрослые люди, и не нужно объяснять, почему надевать вчерашнее белье – плохая идея. Возможно, запасной вариант вам и не пригодится (вдруг вы отправитесь к себе домой тем же вечером), но если все же да – вы точно не пожалеете, что захватили с собой еще одну пару трусиков.

П – прелюдия

Да, это очевидный момент. Но все мы знаем, как это бывает, когда с головой накрывает страсть, и очень сложно удержаться от того, чтобы немедленно перейти к основным блюдам в секс-меню. Не то чтобы это плохо (бывает очень даже хорошо, и еще как!), но длительная прелюдия поможет вам и расслабиться, и возбудиться, и сделать сам секс еще круче. Может, и не зря говорят, что половина кайфа – в предвкушении.

Захватите презервативы

Даже если вы на таблетках и уверены в своем и его здоровье (точно уверены?). Если ваш новый партнер не озаботится этим вопросом, конечно, у нас будет к нему пара вопросов. Но и к вам тоже будет – вы же понимаете, насколько это важный момент. Так зачем сваливать ответственность на мужчину? Вам же будет лучше, если у вас в сумочке будет лежать упаковка презервативов – не придется бежать в аптеку в самый неподходящий момент, ну и неоправданно рисковать тоже – здоровье дороже.

И смазку

Да-да, именно ее. Вы еще скажете себе спасибо, особенно если ваш партнер щедро одарен природой и настроен на бурную ночь. Но даже если нет, она все равно не помешает – презервативы имеют свойство натирать самые нежные части женского тела, а зачем это надо?

Делайте то, что хочется

Нет, это не значит, что вы должны немедленно втянуть нежного юношу в садо-мазо игру (даже если очень хочется). Это значит, что в процессе вам стоит прислушиваться к себе и делать все так, как вам удобно. Если вы чувствуете, что вам нужна передышка на пять минут, или глоток воды, или свежий воздух – не отказывайте себе в этом. Смысл же в том, чтобы вам было хорошо, верно?

Не торопитесь

Про прелюдию мы уже говорили, но этот пункт касается всего процесса в целом. Вам обоим нужно время, чтобы привыкнуть друг другу (даже в физическом плане) и составить хотя бы минимальное представление о предпочтениях партнера в постели. Сделать это за 5-10 минут довольно сложно, так куда спешить? Изучите друг друга (во всех смыслах), тогда и секс будет во много раз круче.

Говорите о своих желаниях

Если мужчина делает что-то, что вам не нравится, скажите ему. Если он делает что-то, что вам очень даже нравится, скажите ему. А если вы не уверены, что мужчине нравятся ваши действия, спросите его. Всем будет лучше.

Смейтесь

Не над мужчиной, конечно, а вместе с ним. Смех в постели, даже во время секса, делает вас ближе. Ну и неловкое молчание вам в этом случае точно не грозит.

Не говорите о бывших

Вообще. Никогда. Никому не нравятся сравнения с предыдущими партнерами, даже если это сравнение в твою пользу. Это выглядит странно и неприятно. Не делайте этого.

А вот о сексуальном опыте – говорите

Не надо уточнять, с кем и когда у вас этот опыт был. Но если вам очень нравится что-то конкретное, расскажите об этом поподробнее – пусть попробует повторить.

«А давайте, дамы, говорить мужчинам правду»

Не зацикливайтесь на своем внешнем виде

В процессе секса об этом думать просто вредно – это отвлекает вас от главного. Ну и просто поймите уже, что если мужчина пригласил вас на свидание и дело дошло до постели, то с вероятностью в 99% он и так считает вас очень привлекательной – во всех смыслах.

На оргазме тоже не зацикливайтесь

Если вы из тех, у кого оргазм в голове, то в первый раз с новым мужчиной этого может и не случиться – просто еще нет нужного уровня доверия. Это, конечно, не значит, что на оргазм надо забить, или что мужчина не должен стараться помочь вам с этим. Но если этого не случится, не стоит сильно переживать. Это нормально. Кстати, к оргазму мужчины это тоже относится – и у них бывают свои заморочки, а еще они иногда устают, слишком много выпивают во время свидания, нервничают и так далее. Так что отнеситесь с пониманием.

И водичку с собой возьмите

Внезапный совет, но, поверьте, очень жизненный. Страстный секс часто сопровождается чувством жажды (жажды воды, а не то, что вы сейчас подумали). Так что позаботьтесь о себе и поставьте рядом с кроватью (или где у вас секс происходит?) бутылку воды. И мужчине предложить глоточек не забудьте. Наверняка не откажется и будет вам очень благодарен.