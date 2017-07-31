16 лайфхаков для первого секса (с новым мужчиной)

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Милиция ищет женщину, забравшую сто долларов из мусорки в обменнике
Прокурор запросил три года колонии минчанину, в которого стрелял милиционер
Даля Грибаускайте считает, что Россия может использовать БелАЭС как оружие
Активист, повесивший статую городового, подал в суд на ОНТ и МВД
Цифра дня. В белорусских судах более 99% обвиняемых по уголовным делам признаются виновными
Жаловались на холод? Получите! В Беларуси до ..+36°С
Блогер посоветовал россиянам в Польше представляться белорусами
В начале недели рубль сдал к доллару и евро
Беларусаў запрашаюць ў Прагу па шляхах Скарыны
В минском аэропорту задержали главу интернациональной группы контрабандистов
Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» вышел на свободу
Жестокое убийство. После ссоры мужчина сел в грузовик и наехал на жену с сыном
Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос до $ 15,6 миллиардов
Умер знаменитый «летающий мужик» из Каменца – Владимир Бедуля
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Кобяков рассказал, почему пока не выходит «по пятьсот»
Фото дочери президента, кормящей грудью ребенка, разожгло старый спор
Россия высылает 755 американских дипломатов
Как легально устроиться на работу в Польше
Гурков выиграл золото на Всемирных играх
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
Цитата дня. Кобяков о дыре в бюджете
Сытый пенсионер — это дорого. Как Лукашенко выполняет обещание
Как колумнистка государственного агентства новостей устроила «саморазоблачение»
Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении
«Извините, будем гнуть подковы». Профсоюзный лидер – о безработице
Кавказский пленник. Бобруйчанин рассказал, как его продали в рабство за 330 долларов
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»
Невзоров о победе Бабченко в суде: «Ребята в интернете, оставьте тему критики власти профессионалам»
«Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
«Он меня послал». Милиционер объяснил, зачем стрелял в мужчину в новогоднюю ночь
«Пытаться заработать миллион в ДНР, чтобы потерять миллиард в Украине — это очевидное безумие»
Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
Выступление дня. Руководитель «А-100» – о лоукостерах, «Белавиа» и перелетах внутри страны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Медведев засветил трусы. И они не отечественные
Коктейль
31.07.2017
SNCMedia
16 лайфхаков для первого секса (с новым мужчиной)

Если вы не завсегдатай одноразовых секс-свиданий, то первая близость с «новым» мужчиной для вас, скорее всего, будет особым событием. Как к этому подготовиться, о чем ни в коем случае не забыть и, главное, как перестать нервничать? Рассказываем.

Перспектива секса с кем-то новым может вызывать не только радость и предвкушение, но и стресс, особенно если вы недавно завершили долгие и серьезные отношения. Привычка к одному человеку на самом деле может мешать перейти к физической близости с другим. Как бы вы ни были в себе уверены, и как бы ни был деликатен ваш новый партнер, вы можете ощущать себя крайне уязвимо (а если уж вы на него от души запали, то и подавно). Можно ли с этим что-то сделать? Можно.

Расслабьтесь

Как бы банально это ни звучало. Если вы отправляетесь на свидание и думаете, что секс вполне вероятен, займитесь накануне чем-то, что вас успокаивает, будь то йога, прогулка, просмотр любимого сериала или ванна с пеной. Кстати, вариант с йогой хорош еще и тем, что ваши мышцы будут в тонусе – мало ли, какие необычные позы вас ожидают.

Наденьте любимое белье

Любимое – это то, в котором вам наиболее комфортно. В принципе, этот совет актуален не только для первого секса с новым мужчиной, а вообще для каждого дня. Просто потому, что если вы чувствуете себя хорошо в том, что на вас надето, то вы в целом чувствуете себя более уверенно и спокойно. Желательно, конечно, чтобы это «удобное» было еще и красивым, да.

Положите в сумочку освежитель дыхания

Опять же, это актуально и для любого другого дня, но для первого секса – в особенности. Уверенность в свежести своего дыхания – еще одна вещь, которая поможет вам расслабиться и наслаждаться моментом. Ну а если ваше свидание затянется на всю ночь, а вы не носите в кармане зубную щетку, то утром вы сами скажете себе спасибо за такую предусмотрительность.

И запасное белье не забудьте

Все мы взрослые люди, и не нужно объяснять, почему надевать вчерашнее белье – плохая идея. Возможно, запасной вариант вам и не пригодится (вдруг вы отправитесь к себе домой тем же вечером), но если все же да – вы точно не пожалеете, что захватили с собой еще одну пару трусиков.

П – прелюдия

Да, это очевидный момент. Но все мы знаем, как это бывает, когда с головой накрывает страсть, и очень сложно удержаться от того, чтобы немедленно перейти к основным блюдам в секс-меню. Не то чтобы это плохо (бывает очень даже хорошо, и еще как!), но длительная прелюдия поможет вам и расслабиться, и возбудиться, и сделать сам секс еще круче. Может, и не зря говорят, что половина кайфа – в предвкушении.

Захватите презервативы

Даже если вы на таблетках и уверены в своем и его здоровье (точно уверены?). Если ваш новый партнер не озаботится этим вопросом, конечно, у нас будет к нему пара вопросов. Но и к вам тоже будет – вы же понимаете, насколько это важный момент. Так зачем сваливать ответственность на мужчину? Вам же будет лучше, если у вас в сумочке будет лежать упаковка презервативов – не придется бежать в аптеку в самый неподходящий момент, ну и неоправданно рисковать тоже – здоровье дороже.

И смазку

Да-да, именно ее. Вы еще скажете себе спасибо, особенно если ваш партнер щедро одарен природой и настроен на бурную ночь. Но даже если нет, она все равно не помешает – презервативы имеют свойство натирать самые нежные части женского тела, а зачем это надо?

Делайте то, что хочется

Нет, это не значит, что вы должны немедленно втянуть нежного юношу в садо-мазо игру (даже если очень хочется). Это значит, что в процессе вам стоит прислушиваться к себе и делать все так, как вам удобно. Если вы чувствуете, что вам нужна передышка на пять минут, или глоток воды, или свежий воздух – не отказывайте себе в этом. Смысл же в том, чтобы вам было хорошо, верно?

Не торопитесь

Про прелюдию мы уже говорили, но этот пункт касается всего процесса в целом. Вам обоим нужно время, чтобы привыкнуть друг другу (даже в физическом плане) и составить хотя бы минимальное представление о предпочтениях партнера в постели. Сделать это за 5-10 минут довольно сложно, так куда спешить? Изучите друг друга (во всех смыслах), тогда и секс будет во много раз круче.

Говорите о своих желаниях

Если мужчина делает что-то, что вам не нравится, скажите ему. Если он делает что-то, что вам очень даже нравится, скажите ему. А если вы не уверены, что мужчине нравятся ваши действия, спросите его. Всем будет лучше.

Смейтесь

Не над мужчиной, конечно, а вместе с ним. Смех в постели, даже во время секса, делает вас ближе. Ну и неловкое молчание вам в этом случае точно не грозит.

Не говорите о бывших

Вообще. Никогда. Никому не нравятся сравнения с предыдущими партнерами, даже если это сравнение в твою пользу. Это выглядит странно и неприятно. Не делайте этого.

А вот о сексуальном опыте – говорите

Не надо уточнять, с кем и когда у вас этот опыт был. Но если вам очень нравится что-то конкретное, расскажите об этом поподробнее – пусть попробует повторить.

«А давайте, дамы, говорить мужчинам правду»

Не зацикливайтесь на своем внешнем виде

В процессе секса об этом думать просто вредно – это отвлекает вас от главного. Ну и просто поймите уже, что если мужчина пригласил вас на свидание и дело дошло до постели, то с вероятностью в 99% он и так считает вас очень привлекательной – во всех смыслах.

На оргазме тоже не зацикливайтесь

Если вы из тех, у кого оргазм в голове, то в первый раз с новым мужчиной этого может и не случиться – просто еще нет нужного уровня доверия. Это, конечно, не значит, что на оргазм надо забить, или что мужчина не должен стараться помочь вам с этим. Но если этого не случится, не стоит сильно переживать. Это нормально. Кстати, к оргазму мужчины это тоже относится – и у них бывают свои заморочки, а еще они иногда устают, слишком много выпивают во время свидания, нервничают и так далее. Так что отнеситесь с пониманием.

И водичку с собой возьмите

Внезапный совет, но, поверьте, очень жизненный. Страстный секс часто сопровождается чувством жажды (жажды воды, а не то, что вы сейчас подумали). Так что позаботьтесь о себе и поставьте рядом с кроватью (или где у вас секс происходит?) бутылку воды. И мужчине предложить глоточек не забудьте. Наверняка не откажется и будет вам очень благодарен.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:5)
Главное
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»
Павел Батуеў: «Калі працуеш легальна, то заробак расце на 10% у год»
Голоса расстрельных рвов
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY