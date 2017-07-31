Байнет – о планах правительства резко поднять среднюю зарплату в Беларуси к 2018 году.

В интервью телеканалу ОНТ премьер-министр Андрей Кобяков рассказал, что пока реальные доходы населения «не вышли на положительный тренд».

– Тенденция такова, что мы постепенно выравниваем, – сказал он. – Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%. Полагаю, за реальной зарплатой и реальными доходами потянется и платежеспособный спрос...

Чиновник заметил, что на многих предприятиях задача повысить зарплату до 500 долларов «уже решена, а на некоторых ее и не возникало».

Байнет отреагировал на неоднозначную фразу премьер-министра. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«По триста хотя бы людям дайте, а то депутаты с министрами жируют, а народ голодает».

«Не знаю, о каком росте он говорит. У меня жена продавцом в Белкниге работает. Зарплата 200-300 рублей! Премию не платят, даже если выполнен план! Прямое нарушение положения о заработной плате самого предприятия».

«Кажется, белорусам нечего рассчитывать на рост зарплат, а вот насчет цен – пожалуйста».

«Кобяков — лучший из всех премьеров, что были. Правильно, не надо сразу всем надувать зарплату».

Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»

«Хватит властям болтать про «по пятьсот» – есть понятие медианная зарплата когда большинство имеет 250-300... А есть все хотят одинаково. А то взяли за моду сложить зарплату министра и учителя – и разделить».

«Вот бы Кобяков и чиновники зарплату получали от своей производительности. Стал народ лучше жить – повысили себе зарплату, упала у народа – себе тоже понизили. Сами же не хотят получать от своей производительности. У них последние лет 9 она никакая – даже отрицательная».

«Обещали к 1 мая трудоустроить всех безработных – потом заявили, кто хотел, тот трудоустроился. Сейчас, аналогично, первого января скажут: кто хотел «по пятьсот», тот уже получает...».

«Зарплата в 500 долларов в месяц – это позор для страны! Это меньше чем пособие у безработного в Америке. И это за 23 года правления».