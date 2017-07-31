Автомобильный эксперт – о том, почему открытие в Беларуси завода по сборке легковушек не порадует автомобилистов.

Как рассказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в эфире телеканала ОНТ, новый завод по производству автомобилей Geely начнет работать в августе. Глава правительства добавил, что на первом этапе на заводе планируется выпускать 60 тысяч автомобилей в год из которых около 10% пойдет на внутренний рынок.

Чтобы стимулировать белорусов покупать отечественные автомобили, государство намерено разработать «программу поддержки приобретения отечественных автомобилей населением Беларуси».

Представитель объединения «За авто» Федор Сухов в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал, как автомобилисты оценивают такую инициативу:

– Мне понятно, откуда взялась цифра 60 тысяч – именно столько нужно производить автомобилей, чтобы завод сам себя окупал. Это мировая практика. И произвести то их можно, а вот продать… Куда их продать? В Европу они не пойдут, это однозначно. В Украину тоже – там очень хорошо организовано производство автомобилей Chevrolet, которые по качеству лучше. Оставшиеся варианты – это Россия, Казахстан и Беларусь.

Эксперт уверен, что Россия вряд ли позволит 90% произведенных в Беларуси легковушек поставлять на свой рынок.

– У них есть свои заводы, причем, получше, чем Geely, – говорит Федор Сухов. – Вы посмотрите, даже наши МАЗы там не особо котируются. Идут какие-то подковерные игры, и они пытаются ничего к себе не пускать. То есть, россияне продать много не позволят. Это однозначно. А значит – остатки будут сбывать белорусам.

По словам собеседника, китайские автомобили в Беларуси будут массово продаваться только в случае, «если поставить людей в такие условия, что у них не будет выбора».

– Скорее всего, народу поставят такие условия, что он будет вынужден покупать Geely, – предупреждает он. – Власти не смогут ввести пошлины на импортные марки, которые производятся в России. Если они собираются скидки какие-то делать, то это тоже не даст большой эффект. Остается единственный вариант – принуждать покупать эти автомобили.

Представитель объединения «За авто» считает, что сама концепция производства автомобилей в Беларуси была построена неправильно.

– Не надо было приглашать китайцев, в Беларуси есть большие производственные мощности, которые позволяют самим выпускать автомобили. Надо было просто купить готовый продукт у проверенного производителя – и на его базе выпустить свою марку, которая бы пользовалась у населения спросом, как например Volkswagen Golf.

А китайский автомобиль народ почему-то не особо хвалит. Люди считают, что лучше они возьмут подержанную иномарку десяти лет, чем новую Geely, – подытожил Федор Сухов.