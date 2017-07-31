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31.07.2017
Салiдарнасць
В минском аэропорту задержали главу интернациональной группы контрабандистов

Задержанный руководил организованной преступной группой из числа белорусских, латвийских и российских граждан, которая занималась контрабандой сигарет белорусского производства. Счет вывезенных сигарет шел на миллионы пачек.

Вечером 28 июля сотрудники столичного ОВД на воздушном транспорте задержали в Национальном аэропорту «Минск» гражданина Литвы, сообщает пресс-служба МВД.

По информации Национального центрального бюро Интерпола в Литве, задержанный руководил организованной преступной группой из числа белорусских, латвийских и российских граждан, которая занималась контрабандой сигарет белорусского производства через территории России и Латвии в Евросоюз. Для противоправной деятельности использовался как наземный, так и морской транспорт.

К примеру, в ноябре 2015 года криминальный коллектив осуществил незаконную поставку 1 118 320 пачек сигарет из Беларуси без акцизных марок ЕС в Великобританию. В декабре того же года была предпринята еще одна попытка переместить на территорию Соединенного королевства 158 400 пачек сигарет, однако грузовой автомобиль с контрабандой был задержан полицией Каунаса.

В настоящее время решается вопрос о помещении лица под временный арест до получения просьбы о выдаче правоохранительным органам Литвы.

 
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