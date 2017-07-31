Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» вышел на свободу
Жестокое убийство. После ссоры мужчина сел в грузовик и наехал на жену с сыном
Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос до $ 15,6 миллиардов
Умер знаменитый «летающий мужик» из Каменца – Владимир Бедуля
Романчук: «В госбюджете, надеюсь, не появится строчка – «государственное финансирование проекта «IT-страна»
Кобяков рассказал, почему пока не выходит «по пятьсот»
Фото дочери президента, кормящей грудью ребенка, разожгло старый спор
Россия высылает 755 американских дипломатов
Как легально устроиться на работу в Польше
Гурков выиграл золото на Всемирных играх
Божена Рынска: «Мне ворюги все же милей, чем кровопийцы»
Родня Валленберга судится с ФСБ. Как он погиб в тюрьме КГБ?
В Сирии при обстреле ИГ погиб стрингер Russia Today
Впечатляющий парад военной техники во Внутренней Монголии. Фотофакт
У врачей зарплаты превысили 1000 рублей, а у учителей упали до 660 рублей
Ошибка агентства «отправила» Сурикова из Беларуси в Мозамбик
Рыковцева: «Сначала сыр, потом визы»
Очереди на открытии «Виталюра»: «Они думают, что дадут что-то на халяву!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
Цитата дня. Кобяков о дыре в бюджете
Сытый пенсионер — это дорого. Как Лукашенко выполняет обещание
Как колумнистка государственного агентства новостей устроила «саморазоблачение»
Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении
«Извините, будем гнуть подковы». Профсоюзный лидер – о безработице
Кавказский пленник. Бобруйчанин рассказал, как его продали в рабство за 330 долларов
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»
Невзоров о победе Бабченко в суде: «Ребята в интернете, оставьте тему критики власти профессионалам»
«Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах»
Необычные словечки Лукашенко против словаря Путина
«Он меня послал». Милиционер объяснил, зачем стрелял в мужчину в новогоднюю ночь
«Пытаться заработать миллион в ДНР, чтобы потерять миллиард в Украине — это очевидное безумие»
Уровень президента. С Лукашенко обсудили, надо ли ввязываться в создание новых тракторов
Академик Воробьев: «Сталин – самый большой злодей мировой истории»
Выступление дня. Руководитель «А-100» – о лоукостерах, «Белавиа» и перелетах внутри страны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Как встречают в украинском «Перваке»
Олицетворение эпохи: «Мрачный отец. За ним уже приходили»
Не Сарой единой: нудисты на фоне красот
Белоруска в Сан-Диего: «Это бесплатные продукты. Так что месяц в магазин можно не ходить»
Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Медведев засветил трусы. И они не отечественные
В мире
31.07.2017
Иван Жилин, Новая газета
Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» вышел на свободу

Бывший командир батальона «Керчь» самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадим Погодин, которого и власти Украины, и руководство самой «ДНР» обвиняют в организации расстрела 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста. Срок его содержания под стражей в Ялте истек накануне, 30 июля.

Вадим Погодин («Керчь»)

Информацию об освобождении Погодина «Новой газете» подтвердили трое его соратников.

Сам Погодин в фейсбуке в ответ на комментарий одного из пользователей сообщил, что у него «все хорошо» и сказал, что «до обеда понедельника не будет занимать себя никакими мыслями».

Пока неизвестно, закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная прокуратура РФ. «Новая газета» направила в надзорное ведомство соответствующий запрос.

Вадим Погодин был задержан в Ялте 20 июня 2017 года. По решению судьи Ялтинского городского суда Оксаны Синицыной, он был арестован на 40 дней «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».

Выбили зубы, потом — пять выстрелов в голову

Ранее «Новая газета» опубликовала материал «Расстрел», в котором рассказала, что в июле 2014 года в пригороде Донецка Горбачево-Михайловке был расстрелян 16-летний краматорский школьник Степан Чубенко. По свидетельствам очевидцев, расстрел осуществили три человека: бойцы батальона «Керчь» Максим Сухомлинов, Юрий Москалев и Вадим Погодин. Погодин, как утверждают свидетели, был инициатором расстрела и командовал им.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Плохой и хороший Шклов: фоторепортаж из райцентра, где начинал Лукашенко
Задачка для Белстата: «Работаю врачом, а получаю как учитель. Как так?»
Павел Батуеў: «Калі працуеш легальна, то заробак расце на 10% у год»
Голоса расстрельных рвов
Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами
Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY