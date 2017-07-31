Обвиняемый в расстреле 16-летнего украинского школьника комбат «ДНР» вышел на свободу

Бывший командир батальона «Керчь» самопровозглашенной Донецкой народной республики Вадим Погодин, которого и власти Украины, и руководство самой «ДНР» обвиняют в организации расстрела 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста. Срок его содержания под стражей в Ялте истек накануне, 30 июля.

Вадим Погодин («Керчь»)

Информацию об освобождении Погодина «Новой газете» подтвердили трое его соратников.

Сам Погодин в фейсбуке в ответ на комментарий одного из пользователей сообщил, что у него «все хорошо» и сказал, что «до обеда понедельника не будет занимать себя никакими мыслями».

Пока неизвестно, закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная прокуратура РФ. «Новая газета» направила в надзорное ведомство соответствующий запрос.

Вадим Погодин был задержан в Ялте 20 июня 2017 года. По решению судьи Ялтинского городского суда Оксаны Синицыной, он был арестован на 40 дней «для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины».

Выбили зубы, потом — пять выстрелов в голову

Ранее «Новая газета» опубликовала материал «Расстрел», в котором рассказала, что в июле 2014 года в пригороде Донецка Горбачево-Михайловке был расстрелян 16-летний краматорский школьник Степан Чубенко. По свидетельствам очевидцев, расстрел осуществили три человека: бойцы батальона «Керчь» Максим Сухомлинов, Юрий Москалев и Вадим Погодин. Погодин, как утверждают свидетели, был инициатором расстрела и командовал им.