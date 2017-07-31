Жестокое убийство. После ссоры мужчина сел в грузовик и наехал на жену с сыном

4-летний ребенок погиб. Его мать — в больнице.

Трагедия произошла 30 июля в Гомеле, сообщает пресс-служба МВД. Ранее судимый мужчина поссорился с женой, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе конфликта он, угрожая разрушить дом, выбежал за территорию двора, где был припаркован его рабочий автомобиль грузовой рефрижератор «Iveco», сообщили подробности в Следственном комитете. Подозреваемый сел за руль автомобиля и задним ходом начал таранить ворота. В этот момент во дворе находилась члены его семьи, в том числе малолетние сын и дочь, о чем мужчина был осведомлен.

После нескольких попыток подозреваемый сбил ворота и продолжил движение. В результате четырехлетний сын был смертельно травмирован автомобилем и элементами металлоконструкций, а его супруга получила телесные повреждения. Женщина доставлена в учреждение здравоохранения, ее состояние оценивается как тяжелое.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийство заведомо малолетнего и покушение на убийство двух или более лиц. Подозреваемый задержан.