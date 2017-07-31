Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос до $ 15,6 миллиардов

Внешний государственный долг Беларуси увеличился с начала года на $ 1,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%.

По состоянию на 1 июля 2017 года госдолг составил $ 15,6 млрд, сообщает Министерство финансов Беларуси.

По данным Минфина, за январь-июнь 2017 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $ 2 млрд 404 млн. В том числе привлечено $ 1,4 млрд за счет размещения еврооблигаций, $ 600 млн кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), $ 247,2 млн кредитов правительства и банков Российской Федерации, $ 83,5 млн кредитов банков Китая, $ 70,4 млн — кредитов Международного банка реконструкции и развития (МБРР), $ 2,9 млн — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $ 508 млн, в том числе $ 117,2 млн — банкам КНР, $ 182,1 млн — правительству РФ, $ 176,6 млн — ЕФСР, $ 31,2 млн — МБРР, $ 0,7 млн — США, $ 0,2 млн — ЕБРР.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил Br9,6 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,7 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

За январь-июнь размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических лиц и физических лиц на сумму $ 406,7 млн, погашено валютных и рублевых гособлигаций для юрлиц и физлиц на сумму $ 849,1 млн и Br60,5 млн.

Всего государственный долг Беларуси на 1 июля 2017 года составил Br39,7 млрд и увеличился с начала года на Br2,7 млрд, или на 7,4%.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2017 года внешний госдолг Беларуси составил $ 13,6 млрд и вырос за 2016 год на 9,6%, внутренний госдолг достиг Br10,2 млрд, увеличившись за год на 5%.