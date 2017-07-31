Велосипедисты враскорячку

«Кризис нас не покинет». Экономист Александр Обухович — о том, почему стабилизация на сегодняшнем уровне невозможна.

Выход экономики Беларуси на рост ВВП (пусть и на темп 1-1,5%), на положительное сальдо внешней торговли и снижение темпов инфляции вызвали ажиотаж среди аналитиков. От победных фанфар правительства и пропагандистского аппарата власти до одобрительного ворчанья BEROC и либералов, предупреждающих при этом о возможных рисках. И требующих дальнейшей либерализации экономики.

Не могу разделить этой эйфории. И не думаю, что речь идет о рисках: понятие «риск» предусматривает вероятность события. А нынешняя наша экономическая политика безальтернативно ведет экономику страны в тупик. Да, стабилизация экономики Беларуси имеет место. Но это — как раз та стабилизация, которую имели в виду разработчики концепции «вашингтонского консенсуса»: стабильная экономическая среда в стране при минимуме собственных накоплений. Рост возможен только за счет притока иностранного капитала. Такую ситуацию можно определить как «стабилизацию в нищете». Выбраться из этой «ловушки бедности» исключительно сложно: иностранный капитал то ли придет, то ли нет, собственных накоплений не добавляется, лучшие кадры и едва оперившийся бизнес эмигрируют. Нет факторов, за счет которых можно развиваться.

Сегодня «вашингтонский консенсус» не в моде: на многочисленных примерах (в Латинской Америке, в Азии, да и в России 90-х гг.) мир убедился, что стратегически эта политика никаких проблем стран, его применивших, не решает. Мало того, на опыте выявилось наличие неких порогов, выше которых зависимость от иностранного капитала оказалась губительной: отток этого капитала (а мировая конъюнктура нестабильна, и отток всегда возможен) раз за разом оказывался губительным для экономик стран, которые этот порог перешли. Перед глазами — пример России, западные финансовые санкции к которой вызвали отток капитала и тяжелую стагнацию. Несмотря на стабильно большой приток природной ренты.

Наша проблема в том, что стабилизация на сегодняшнем уровне невозможна в принципе: накопления в стране по-прежнему отрицательные, лезем в долги и доедаем остатки советского наследства. Темпы модернизации и повышения конкурентоспособности экспортной продукции ниже, чем у конкурентов. Соответственно, сжимаются рыночные ниши. Скрытая безработица не уменьшается. Структура экономики остается архаичной и препятствует применению современной техники и технологий. Естественная концентрация капитала в торговле и ИТ-технологиях и низкая платежеспособность госпредприятий вымывают рабочие места в малом бизнесе.

Конечно, развитие рыночной ситуации никогда не происходит линейно: при общем тренде падения спроса на традиционную номенклатуру белорусского экспорта всегда возможны краткосрочные периоды роста спроса. Сегодня тенденция падения цен на нашу продукцию (имевшая место последние 2-3 года) сменилась ростом цен. Работает и отложенный спрос, и некоторое улучшение ситуации в России. Но нет никакой уверенности, что эта тенденция - надолго. Зато есть уверенность, что приоткрывшиеся ниши будут атакованы нашими конкурентами. Пока имеем подарок судьбы, но не решение наших проблем.

Образно говоря, мы находимся в позиции велосипедиста: удержаться в седле можно, если едешь. Бросил крутить педали - упал. Экономический рост, рост экспорта для страны просто необходим, без них падение уровня жизни населения и свертывание социальных программ станут неизбежными. А нынешняя «стабилизация» никаких предпосылок для такого роста не создает.

Для такой небольшой страны с малой экономикой, как Беларусь рост может обеспечить только экспорт. Для роста экспорта нужна не только модернизация имеющихся предприятий до уровня конкурентов, но и создание новых производств. Это — инвестиции. Которые у нас стабильно сокращаются. Что еще раз подчеркивает эфемерность экономической стабилизации в стране.

Но инвестиции — это не только деньги. В России, например, денег много, а инвестиции с 2009г. сокращаются. Инвестиции, прежде всего, это - компетенции. Нужно знать, куда вкладывать и как. А тут у нас — полный провал: что ни инвестиции, то эффект в лучшем случае нулевой. И от инвестиций, и от поддержки бюджетообразующих предприятий. Поэтому с большой опаской наблюдаю за инвестиционными потугами правительства, вдруг получившего ресурсы для инвестиций под развитие. За счет ,4 млрд., вырученных за евробонды, и $ 1 млрд. российских кредитов (полученного и ожидаемого). На слуху была заявленная потребность НПЗ в $ 1,8 млрд. для реконструкции, $ 0,7 млрд. для «Гродноазот» в тех же целях, непонятная сумма для реконструкции Оршанского района. Суммы, возможно, и необходимые, но не обеспечивающие потребности страны в росте экспорта. А вот заявленная программа модернизации литейных производств стоимостью $ 440 млн. выглядит отрыжкой совкового подхода. В 1997 г. гендиректор МАЗа рассказывал, что у них литейка работает 2-3 дня в неделю. Рядом расположенная литейка МТЗ — почти так же. Обе — с несусветной себестоимостью. Сегодня недозагружены литейки «Гомсельмаша», «Центролита». Нормальной кооперации как не было, так и нет.

Не знаю, кто и как рассчитывал потребность в реконструкции сразу многих литеек, но обоснованность такого решения вызывает много вопросов. Главное: применение современного оборудования, как правило, дает рост выпуска продукции при сокращении численности работающих. Одновременная реконструкция сразу нескольких крупных литеек выглядит авантюрой типа инвестиций в деревообработку: нормально загрузить их не получится и эффективность затрат на реконструкцию упадет. Уроки проблем с освоением инвестиций в деревообработку так и не усвоены.

Прежде чем делать инвестиции такого масштаба, нужно иметь промышленную политику. А для нее — разобраться, что мы в действительности имеем в промышленных мощностях. И провести технический аудит бюджето-образующих предприятий. Организовать кооперацию и аутсорсинг. Иначе и те крохи, от потребности, которые удастся наскрести на модернизацию, будут просто разбазарены. И кризис нас не покинет.