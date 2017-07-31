Твое лицо, когда ты по-настоящему чему-то радуешься. Улыбнитесь!
Малыш уже стал звездой соцсетей, а ролик с ним – вирусным.
«Это я, когда официант приносит за мой столик вкусное блюдо, предназначенное для соседей», – шутит у себя в Instagram американская актриса Тараджи Хенсон, звезда сериала «Империя» и неоднократная претендентка на премию «Оскар».
Ролик только у нее на страничке собрал уж полтора миллиона лайков.
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