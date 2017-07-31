Умер знаменитый «летающий мужик» из Каменца – Владимир Бедуля

Председатель белорусского колхоза в конце 80-х стал настоящей советской знаменитостью.

О смерти бывшего председатель колхоза «Советская Белоруссия» Владимира Бедули на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Игорь Осинский.

– Это был поистине выдающийся хлебороб. Царствие Вам небесное, достойный сын Беларуси! – написал он.

Владимир Бедуля запомнился многим белорусам тем, что более пятидесяти лет возглавлял колхоз в Каменецком районе, который под его руководством из отстающего превратился в лучшее хозяйство СССР.

Также он часто организовывал в Каменце выступления советских знаменитостей – таких как Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Василь Быков, Нонны Мордюковой и других. Например, в 1987 году председатель привез в колхоз самый популярный в СССР музыкальный фестиваль «Песня года», который транслировали по центральному телевидению.

Именно тогда поэт Вознесенский, погостив в колхозе, написал о его руководителе поэму «Летающий мужик».

В 2006 году знаменитый председатель колхоза Владимир Бедуля был внезапно уволен, а само хозяйство спустя шесть лет было ликвидировано.

– Самый горький эпизод в его жизни – принудительный уход с поста председателя. Руководил колхозом более 50 лет. Скромно просил власти: дайте добыть до моих 80 лет. Не дали! Ушли вопреки протестам колхозников, – написал о нем журналист Осинский.