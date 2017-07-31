Кобяков рассказал, почему пока не выходит «по пятьсот»

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ рассказал, белорусам пока рано рассчитывать на резкий рост средней зарплаты.

Сначала глава правительства отметил положительные тенденции в белорусской экономике. По его словам, промпроизводство в Беларуси выросло на 6,1%, ВВП — на 1%, объемы внешней торговли — и вовсе на 20%.

— Здесь не может быть никакого головокружения от успехов. Мы только обозначили тенденцию выхода на траекторию экономического роста — пока очень небольшого, — признал Кобяков, сообщает TUT.BY.

Он отметил, что немного не дотягивает до прошлого года сельское хозяйство (минус 0,8% по итогам полугодия) — но тут следует винить погодные условия.

Не вышли на положительный тренд и реальные доходы населения — минус 1,2%.

— Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем. Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%. Полагаю, за реальной зарплатой и реальными доходами потянется и платежеспособный спрос. Начнут оживать и соответствующие компании. Думаю, в ближайший квартал, к концу года, оживление должно наступить, — заявил премьер-министр.

На вопрос о перспективах роста средней зарплаты до 1000 рублей Кобяков отметил, что на многих предприятиях эта задача уже решена, «а на некоторых ее и не возникало».

— Для, как вы говорите, «по пятьсот» надо работать, и это задача не только правительства. Хотя обеспечить условия должно именно правительство, — подчеркнул премьер, призвав наращивать производительность труда.

Он напомнил, что рост реальной зарплаты в стране составил 2%, а производительности труда — 2,7%.

— По пятьсот возможно только тогда, когда будет произведено определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и получены деньги. Назначенным он быть не может, — отметил глава правительства, предупредив, что такое возможно на месяц-два, а потом можно вообще столкнуться с проблемами выплаты зарплаты.