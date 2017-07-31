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31.07.2017
Фаранак Амиди, Гульнара Касмамбетова, ВВС
Фото дочери президента, кормящей грудью ребенка, разожгло старый спор

Фото младшей дочери президента Кыргызстана в нижнем белье, кормящей грудью ребенка, всколыхнуло дебаты о кормлении в общественных местах и о сексуальной эксплуатации женского тела вообще.

Алия Шагиева опубликовала эту фотографию в соцсетях еще в апреле с подписью: «Я буду кормить своего ребенка тогда и там, где ему нужно».

- Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребенок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества, - написала она под фотографией.

Позже, после обвинений в аморальном поведении, она убрала эту фотографию и даже на время исчезла изо всех соцсетей, но в эксклюзивном интервью Би-би-си Алия пояснила, что весь этот скандал стал порождением культуры, в которой женским формам придается чрезмерное сексуальное значение.

- В теле, которое мне дано, нет ничего вульгарного. Оно функционально, его цель - обеспечить физиологические нужды моего ребенка, а не быть сексуальным объектом, - заявила она Киргизской службе Би-би-си.

Впрочем, поведение Алии осудили не только пользователи соцсетей. Ее родители, президент Алмазбек Атамбаев и его жена Раиса, тоже были не в восторге от фотографии кормящей дочери.

- Им это сильно не понравилось. И это понятно, потому что молодое поколение не столь консервативно, как их родители, - считает Шагиева.

Алия Шагиева активно пользуется соцсетями, размещая там свои художественные работы и тщательно стилизованные портреты, на которых - как правило на фоне открывающихся горизонтов и широких просторов - изображен ее муж, ребенок и она сама.

При этом часто всплывает и тема кормления грудью.

- Когда я кормлю грудью ребенка, мне кажется, что я даю ему лучшее, что я только могу дать. Забота о моем ребенке и его нуждах для меня намного важнее того, что говорят обо мне люди, - говорит Алия.

Кто такая Алия Шагиева?

Интервью у Алии Шагиевой я брала у нее в квартире в престижном районе Бишкека, где она живет вместе с мужем и ребенком.

Стены квартиры украшены ее рисунками и фотографиями. Хозяева предложили мне фрукты и травяной чай. В ящиках на подоконнике тоже растут травы и специи. Шагиевы - вегетарианцы, что большая редкость в стране, где традиционно едят мясо.

С точки зрения постсоветского традиционного мусульманского общества Алия Шагиева слишком открыта и необычна. Она была очень откровенна, когда рассказывала, как одиноко ей было в детстве, потому что родители были все время чем-то заняты.

Она говорила о разнице между поколениями, о своих попытках понять родителей и найти с ними общий язык, в том числе и относительно ее деятельности в соцсетях.

- Моей маме обо мне писали ее «друзья», и теперь, когда я сама стала матерью, я понимаю, через что она прошла, пока растила меня, - говорит Алия.

Сегодня она активно поддерживает такие начинания, как информирование общества о детях с синдромом Дауна или о правах животных, но при этом лишена каких-либо политических амбиций.

В Кыргызстане хорошо помнят о детях двух предыдущих президентов, которые активно вмешивались в политику и бизнес. Оба лидера были смещены со своих постов. Нынешний глава страны пообещал, что его дети в политику никогда вмешиваться не станут.

Несмотря на консервативное отношение общества, кормление грудью на людях в этой бывшей советской республике с преобладающим мусульманским населением считается вполне приемлемым.

Женщины в парках и других общественных местах кормят детей, но при этом обычно стараются прикрыть грудь тканью.

Когда Шагиева впервые опубликовала свою фотографию, многие пользователи соцсетей сочли, что нет никакой необходимости широко афишировать столь интимный процесс. Другие и вовсе осудили ее за нескромность.

При этом фотографии кормящей женщины привлекли внимание людей далеко за пределами Кыргызстана: это фото опубликовали и некоторые европейские газеты и вебсайты. При этом в комментариях многие восхищались ей за то, что она избавилась от табу, существующего вокруг женского тела.

Вопрос кормления грудью в общественных местах обсуждается во многих странах, и Великобритания - не исключение.

Всего три года назад известие о том, что в ресторане знаменитой лондонской гостиницы «Клэридж» кормящую женщину попросили прикрыться, вызвало бурную общественную дискуссию.

Когда разные языковые службы Би-би-си показали интервью с Алией Шагиевой своим зрителям, это вызвало бурные комментарии в сети, отражающие то, как воспринимается кормление грудью в разных мусульманских странах.

Иранские женщины рассказали о том, какой стресс они испытывают, когда им приходится кормить грудью в общественных местах.

- Люди буквально таращатся на меня, приходится либо полностью прикрывать себя и ребенка, либо он просто останется голодным, - написала одна из жительниц Тегерана.

Другие высоко отзываются о недавно оборудованных в тегеранском метро специальных комнатах матери и ребенка.

Зарифа Гафари из Кабула поделилась тем, как в ее собственной обширной семье матери приходится выходить в другую комнату, чтобы покормить младенца.

- Она не может делать это на виду у остальных, иначе она может навлечь гнев старейших членов семьи. Это очень больной вопрос, но постепенно ситуация меняется, - рассказывает Зафари.

Пользовательница «Фейсбука» из Турции признается, что, когда кормит ребенка грудью, полностью закрывается тканью.

- Я не хочу мозолить людям глаза, я просто прикрываюсь. Ведь многие по-прежнему видят в груди в первую очередь сексуальный подтекст.

Что же касается фотографий Алии Шагиевой, которые вызвали такой фурор, то она удалила их из соцсетей, поскольку ее родители очень опасались, что все это внимание «может навредить ее молодой семье».

Впрочем, это не заставило замолчать саму Алию и не остановило дебаты вокруг кормления грудью.

 
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