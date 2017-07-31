Как остановить омоновский беспредел?

Из политической сферы милицейский произвол перешел на бытовой уровень, отмечают эксперты.

Житель Витебска Сергей Гореликов сообщил, что ночью 28 июля он был сильно избит сотрудниками милиции. Мужчина снял побои и написал заявление в Следственный комитет. Гореликов был не единственным, кто пострадал от действий силовиков.

Пастухов: Беспредел – типично для нашей милиции

Такое поведение стало типичным для нашей милиции, считает доктор юридических наук профессор Михаил Пастухов.

— Это полный беспредел. Такая проблема сейчас действительно стоит перед белорусским обществом и каждым конкретным гражданином – как защититься от произвола людей в форме. По сути, власти дали им индульгенцию на применение силы, при этом для них не устанавливается никакой ответственности за превышение власти, за применение физической силы, — отмечает судья Конституционного суда Беларуси первого созыва.

По мнению эксперта, в настоящее время закон для сотрудников милиции фактически не действует, единственное – это указание вышестоящих властей.

— Люди в форме наводят страх на местное население, принуждая его бояться власти. На это нельзя равнодушно взирать, надо коллективно требовать от власти уважать Конституцию и законы, уважать своих граждан, поскольку это уже перешло всякие границы, – уверен юрист.

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