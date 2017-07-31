Как легально устроиться на работу в Польше

Россия перестала быть меккой для белорусов, которые едут за длинным рублем.

Традиционно большинство абонентов инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 Программы «Ла Страда» интересуют особенности трудоустройства за рубежом – в 48% случаев. В каких странах ищут работу белорусские специалисты?

В последние годы для выезда за границу с целью трудоустройства белорусы преимущественно выбирали Россию. В 2013 году о желании уехать в эту страну говорили 53% абонентов.

Однако вектор тенденции изменился: мигранты стали чаще выезжать на работу в Польшу. Если в 2013 году лишь 8% абонентов инфолинии выбирали это государство для трудоустройства, то в 2016 году уже 22% абонентов говорили о намерении уехать на работу именно в Польшу. В России в 2016 году искали заработок 27% белорусских мигрантов.

– Возможно, это связано с тем, что в России продолжается кризис, и рабочих мест больше не становится, – считает руководитель Программы «Ла Страда» Елена Нестерук. – Кроме того, Польша старается привлекать специалистов именно из близлежащих стран, создавая благоприятные условия, в том числе и для белорусов.

Граждане Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины могут работать в Польше без разрешения на работу сроком не более 6 месяцев в течение года. С недавнего времени стало действовать нововведение, направленное на упрощение процедуры трудоустройства на сезонные работы. Теперь, помимо разрешения на работу, выдаваемого воеводой сроком до трех лет, будет введено и разрешение на сезонные работы, которое оформит староста.

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