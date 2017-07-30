«Подождите-подождите, 190 сантиметров! Всё, снимаю трусы, бежим в ЗАГС»

Арина Холина для sexandstyle.ru – о мужчинах в сантиметрах.

Если у российских женщин главные комплексы – внешность и возраст, то у мужчин – деньги и рост. Состояние своего счета на первых порах можно ещё как-то скрыть, но рост – это праздник, который всегда с тобой. Его видно сразу.

В тиндере мужчины в первую очередь (!) указывают длину своего тела. Я не эксперт, я всего лишь один раз сходила на встречу с тиндер-сюрпризом, но подруги говорят, что на деле рост часто оказывается меньше. Ну что это за бред?

Вчера я была на свидании, и я надела шпильки. Маленькие, сантиметров семь, но с моими 178 сантиметрами получается 1 м 85 см, и я совсем забыла, что это может кого-то напрягать.

И ведь совершенно непонятно, почему это так важно. Да, высокий мужчина – это красиво, но в списке качеств, действительно имеющих значение, рост находится примерно на следующем месте после последнего.

Я вышла из такси и встала на асфальт. Мой визави стоял на тротуаре. Нас разделяла высота поребрика, или как вы говорите «бордюра». В такой диспозиции мы были одного роста.

– Если ты поднимешься, ты будешь на голову выше меня

– Именно поэтому я и не поднимаюсь

Дело в этом? В том, что мужчине тяжело отдавать любое первенство? Во всем надо быть лучше/сильнее/больше/выше? Такая хрупкая и уязвимая самооценка? Такие большие вопросы к собственному достоинству? Такая невозможность в чем-то быть ниже женщины?

Раньше мне казалось, что рост все-таки важен. Я думала, что с мужчиной короче 165 см мне будет просто неудобно физически заниматься любовью, будет сложно собрать, так сказать, этот пазл. Жизнь расставила всё по своим местам, оказалось, это вопрос желания. И если оно есть, то всё получается. А если нет, то зачем вообще пытаться?

Холина: «Раньше было проще — люди трахались, скандалили, напивались и решали пожениться»

Если задуматься, то какие преимущества в современном мире дает высокий рост? Да никаких. Бьешься головой о косяки и не помещаешься на диване. Что думает мужчина, для которого это важно? Как он представляет себе ход мыслей женщины? Так: Боже, он безответственный эго-маньяк, алкоголик и мудак, но подождите-подождите, СТО ДЕВЯНОСТО САНТИМЕТРОВ. Всё, снимаю трусы, бежим в ЗАГС.

Серьезно?

Мужчина, которого я считаю одним из лучших, выше меня сантиметров на пятнадцать. И когда я надеваю свои самые высокие каблуки (20 см), он радуется, как ребенок, встает рядом и говорит: «Ты выше меня! Как же круто!»

Он умный. Будьте как он.