Божена Рынска: «Мне ворюги все же милей, чем кровопийцы»

Опальная российская журналистка – о том, что ужаснее: Крым или Донбасс.

«Спорили, что ужаснее: Крым или Донбасс. Мне ворюги все же милей, чем кровопийцы. Поэтому поставлю отдельно свой коммент, – высказывается Божена Рынска у себя в Facebook. – Я уж точно не Крымнашист, и не считаю его возврат России справедливым. Полагаю, что если мне принадлежало шикарное ситечко, но я приняла решение обменять его на стул, да и само ситечко не противилось, то возврат мне ситечка справедливым быть не может.

Я сейчас о разнице в преступлениях и их оценке сказать хочу. Аннексия Крыма произошла подлейшим способом, это мародерство. Но она прошла бескровно. Это важно. Да, преступления разнятся по степени тяжести, и срока за них дают разные. Донбасс с Крымом связан, конечно, но Донбасс это тысячи жизней человеческих, море крови. Поэтому Донбасс это чудовищное преступление, а Крым – мародерство.

Оба преступления вне категории права, но отжать мобилу в темном переулке, когда чуваку реально плохо, и он не может догнать и набить морду, это одно. А прийти к нему домой и вырезать всю семью, включая чувака, чувиху, их малолетних детей, родителей и гостей – это все-таки не мобилу отжать и не тачилу угнать».