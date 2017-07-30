Родня Валленберга судится с ФСБ. Как он погиб в тюрьме КГБ?

Племянница шведского дипломата Рауля Валленберга Мари Дюпюи направила иск к ФСБ.

Она требует от чекистов дать ей ознакомиться с материалами, относящимися к периоду, когда ее родственник содержался в тюрьме НКВД на Лубянке. Ранее Федеральная служба безопасности давала ей лишь некоторые документы в отредактированном виде. В самой службе госбезопасности пока не комментируют иск со стороны Дюпюи.

Родственница шведского дипломата Рауля Валленберга Мари Дюпюи подала иск к ФСБ РФ с требованием предоставить ей документы, в которых приводятся подробности содержания ее дяди в тюрьме Комитета госбезопасности СССР. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Дюпюи.

Во время Второй мировой войны Валленберг был направлен Швецией в Будапешт, где, пользуясь дипломатическим иммунитетом, спас тысячи евреев от расправы. Он был задержан патрулем Красной армии 13 января 1945 года. По официальной версии, дипломат погиб в Москве в тюрьме органов Министерства госбезопасности от инфаркта, однако его близкие сомневаются в этом.

«В своем иске мы требуем признать незаконным отказ ФСБ предоставить моей клиентке эти документы и, соответственно, обязать Федеральную службу безопасности все-таки дать ей прочитать эти материалы. Что интересно, ФСБ не ссылается в своем отказе на то, что это секретные документы, а отвечает уклончиво, что ранее частично они давали Дюпюи документы, но сейчас не могут. Но ранее они давали неполный объем тех материалов, которые она запрашивает, — только выписки и копии. Она же требует документы в полном объеме, которые пока никому из родственников Валленберга не предоставлялись», — сказал адвокат.

По его словам, племянница дипломата хочет ознакомиться с копиями протоколов допросов Валленберга, журналами его вызова на допрос, а также с документами, где говорится о перемещениях шведского подданного по внутренней тюрьме на Лубянке.

Павлов заявил, что его клиентка имеет полное право на ознакомление с этими материалами. «Как родственник Валленберга она может читать эти документы, тем более что он реабилитирован. Более того, срок, по которому подобного рода документы остаются закрытыми, составляет 70 лет с момента смерти человека. Сейчас он истек», — сказал Павлов.

Иск был отправлен в Мещанский суд по почте, и после официального получения документа суд должен либо принять его к рассмотрению и назначить дату заседания, либо отказать по формальным причинам. «Пока мы не получали иск от указанного истца к указанному ответчику», — прокомментировали «Газете.Ru» слова адвоката в пресс-службе Мещанского суда. Получить комментарий ФСБ на момент публикации материала «Газете.Ru» не удалось.

Следует отметить, что родственники Валленберга не в первый раз пытаются получить от ФСБ документы, которые относятся к обстоятельствам последних месяцев жизни и гибели дипломата. В сентябре 2016 года Мари Дюпюи, а также жена брата шведского дипломата Матильда фон Дардел просили российскую службу госбезопасности предоставить им протоколы допросов самого Валленберга, а также протоколы допроса бывшего главы Министерства государственной безопасности СССР Виктора Абакумова.

Поводом послужила открытая публикация дневников другого руководителя этого же ведомства Ивана Серова, который возглавил МГБ после Абакумова. В записях Серова содержатся несколько упоминаний о ранее неизвестных документах, относящихся к Валленбергу, в том числе сообщение о кремации дипломата.

В другом документе процитированы слова Абакумова, который в 1954 году был арестован по обвинению в госизмене, признан виновным и казнен.

Абакумов якобы признался на допросе, что приказ ликвидировать Валленберга исходил от Сталина и министра иностранных дел Вячеслава Молотова.

В своих дневниках Серов не сомневался, что Валленберг был ликвидирован в 1947 году.

Еврей по матери, Рауль Валленберг родился в Швеции в 1912 году. Он получил хорошее образование в США, пробовал себя в архитектуре и коммерции. Молодой человек овладел в совершенстве несколькими иностранными языками, в том числе немецким и русским. Будущий дипломат негативно воспринял приход к власти нацистов в Германии, а также их политику по отношению к еврейскому народу. В 1944 году с паспортом шведского дипломата (первого секретаря шведской миссии) он отправился в Будапешт, куда в марте 1944 года были введены немецкие войска. Пользуясь своим дипломатическим статусом,

Валленберг спас, по разным данным, от 20 тыс. до 100 тыс. евреев. Он выдавал им шведские паспорта, помещал их в специально приобретенные им дома, которые объявлял шведской собственностью, защищенной международным правом, подкупал немецких и венгерских чиновников, обещая крупные поставки в обмен на жизнь евреев.

Доподлинно неизвестно, как сложилась судьба Валленберга после занятия Будапешта Красной армией. По одной версии, 13 января 1945 года он вместе со своим водителем Лангфельдером был задержан советским патрулем в здании Международного Красного Креста.

По другой версии, дипломат сам пришел в расположение 151-й стрелковой дивизии и попросил встречи с советским командованием. По третьей версии, он был арестован НКВД на своей квартире. После этого он был направлен к командующему 2-м Украинским фронтом Родиону Малиновскому, которому намеревался что-то сообщить. Но по дороге он был вновь задержан и арестован сотрудниками военной контрразведки Смерш. Еще одна версия гласит, что после ареста на квартире Валленберга отправили в штаб советских войск.

В марте 1945 года будапештское «Радио Кошут», находившееся под советским контролем, сообщило, что Рауль Валленберг погиб во время уличных боев в Будапеште. Историками считается доказанным, что Валленберг был переправлен в Москву и некоторое время содержался во внутренней тюрьме на Лубянке. Есть показания немецких заключенных, находившихся в то время в тюрьме, в которых они заявляют, что общались с Валленбергом посредством тюремного телеграфа до 1947 года.

После, по их словам, Рауля куда-то отправили. При этом Швеция неоднократно делала официальный запрос советской стороне с требованием разъяснить судьбу дипломата, но долгое время различные официальные лица советского руководства утверждали, что подобной информацией советское правительство не располагает. Только в феврале 1957 года советская сторона признала, что Валленберг был арестован и вывезен в Москву, где, по официальным данным, умер от инфаркта 17 июля 1947 года. Однако многими исследователями подвергается сомнению причина смерти дипломата.

В декабре 2000 года Генеральная прокуратура России приняла решение о реабилитации шведского дипломата Рауля Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года. Соответствующее заключение Главной военной прокуратуры утвердил тогдашний генеральный прокурор РФ Владимир Устинов.

По данным прокуратуры, «в ходе проверки установить подлинные причины ареста и содержания в тюрьмах Валленберга и Лангфельдера, фактические обстоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных дел арестованных или дел военнопленных не удалось». В заключении прокуратуры было сказано, что Валленберг и Лангфельдер в январе 1945 года, будучи работниками шведской миссии в Будапеште, а Валленберг, кроме того, обладая дипломатическим иммунитетом нейтральной страны, которая не воевала против СССР, были задержаны и арестованы под видом военнопленных и содержались длительное время вплоть до их гибели в советских тюрьмах.

По данным надзорного ведомства, шведы подозревались НКВД, а позднее — МГБ в шпионаже в пользу иностранных разведок.

Известно также, что в 2007 году Николай Патрушев, который в те годы возглавлял ФСБ, передал в строящийся Еврейский музей и центр толерантности 16 документов, касающихся судьбы Валленберга.