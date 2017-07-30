В Сирии при обстреле ИГ погиб стрингер Russia Today

ЧП произошло в провинции Хомс в восточных пригородах столицы - города Хомс. Убитый – Халед аль Хатыб – работал на арабское бюро RT.

Аль Хатыб находился на позициях сирийской армии, снимая репортаж об операции против террористов. На его странице в Facebook утром в воскресенье указано, что он направлялся в район населенного пункта Аль-Сукна – это последний пост, который на обед 30 июля собрал около тысячи сочувствующих отметок и комментариев френдов и подписчиков репортера.

РИА «Новости» добавляет, что при обстреле получил ранения оператор, работавший с Халедом. Прокремлевский сайт RT назвал его имя – это Муутаз Якуб. Он был госпитализирован с легкими ранениями.

Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян, сообщает newsru.com.