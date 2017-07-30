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В мире
30.07.2017
В каких странах зарабатывают больше всего денег за час

10 самых продуктивных стран.

Исследователи Expert Market изучили данные 36 крупнейших экономик мира. Сопоставив цифры ВВП на душу человека с количеством отработанных часов на одного сотрудника, эксперты выяснили, в каких странах жители зарабатывают больше денег.

Рейтинг составлен на основании этих подсчетов и содержит среднюю сумму, которую приносит экономике страны один час труда среднестатистического работника.

Итак, топ-10.

10. Швеция — $ 31/час

Швеция, несмотря на проблемы с мигрантами, известна как счастливая страна с низким количеством преступлений. При этом ВВП Швеции на душу населения один из самых высоких в мире — $ 51,6 тыс. в 2016 году, отмечает Газета.ru.

9. Нидерланды — $ 31,4/час

Хотя голландцев частенько называют лентяями (в основном французы и англичане), Нидерланды являются седьмой по продуктивности экономикой Европы. ВВП на душу населения в 2016 году составил $ 45,2 тыс., обогнав немецкий показатель в $ 41,9 тыс. на душу населения.

8. Ирландия — $ 33,32/час

Ирландия была одним из пяти членов еврозоны, которые получили финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС во время долгового кризиса в еврозоне. Но после Brexit страну многие начали рассматривать как место для переезда и переноса бизнеса. ВВП на душу населения в 2016 году там составил $ 62 тыс.

7. Австралия — $ 33,36/час

Доля австралийской экономики составляет примерно 2,1% от мировой. Австралия является крупным производителем сжиженного природного газа.

6. США — $ 33,7/час

ВВП на душу населения в Соединенных Штатах составил в среднем $ 59,777 тыс., а работники там проводят на рабочем месте 1783 часа в год. США являются самой продуктивной англоговорящей страной, но при этом с 2005 года этот показатель начал постепенно снижаться.

5. Исландия — $ 36,1/час

На маленьком острове в Атлантике живет всего лишь около 300 тыс. человек, а экономика страны сосредоточена вокруг промыслового рыболовства и добычи алюминия. За год Исландия поднялась с 15-го места на пятое, при этом ужесточив движение иностранного капитала в стране.

4. Дания — $ 37,8/час

Дания обогнала соседнюю Швецию, но все равно ее мощностей не хватает, чтобы догнать Норвегию. Тем не менее большое количество счастливых людей (согласно рейтингу счастья Института Земли при ООН, Дания заняла второе место в мире) сыграло им на руку. ВВП Дании на душу населения в 2016 году составил $ 47,9 тыс.

3. Швейцария — $ 49,6/час

Одна из самых продуктивных экономик мира. Швейцарцы проводят на работе всего около 1590 часов в год. Проводимая политика банковской тайны сделала Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего в экономику страны идет поток зарубежных инвестиций.

2. Норвегия — $ 52/час

Норвежцы оказались в два раза продуктивнее, чем жители Израиля, Японии и Великобритании. Норвежский нефтяной фонд является самым большим в мире — на конец 2016 года его объем составлял около 7,53 трлн норвежских крон ($ 878 млрд), которые вложены в акции и облигации за пределами страны (60% приходится на акции, 35–40% — на облигации с фиксированной процентной ставкой и до 5% — на недвижимость).

В Норвегии также проживают самые счастливые в мире люди согласно рейтингу счастья ООН.

1. Люксембург — $ 67,8/час

Одно из самых маленьких европейских государств оказалось самым эффективным в мире. Люксембург, будучи офшором, считается одной из самых благоприятных стран для ведения бизнеса из-за маленького размера подоходного налога, НДС и налога на прибыль. Население Люксембурга составляет всего 576 тыс. человек.

 
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