Латынина: «Это похоже на Средневековье. Постельничий, кравчий – и все они миллиардеры»

Российский международный обозреватель – о трудоустройстве окружения Владимира Путина.

– У нас как-то, вот, все люди вокруг Путина не пропали, – рассуждает Юлия Латынина, на чей дом недавно напали неизвестные, на «Эхе Москвы». – Причем, заметьте, это происходило в несколько волн. Сначала миллиардерами просто становились какие-то старые знакомые, люди типа Тимченко, Ротенбергов (кстати, тренер Путина). В общем, все люди, которые так или иначе знали Путина по его прошлой карьере, оказались с очень большими состояниями за исключением господина Мирилашвили, который сел в тюрьму.

А потом, вот, стали делать административные или бизнес-карьеры люди, как бы сказать, уж совсем ближайшего окружения. Вот, например, охранники. У нас 3 охранника Путина стали губернаторами. Правда, один из них, который стал губернатором Калининградской области, он потом лишился поста, потому что, как говорят, Людмила Путина, экс-супруга президента – она из этой области, она ее негласно курирует и что-то там не сошлось.

Массажист Путина, как говорят, является крупным партнером как раз господ Ротенбергов, которые, как я уже сказала, в свою очередь являются тренерами Путина.

Ну, у нас есть повар Путина, у нас есть личный виолончелист Путина, у которого, как мы знаем, получилось 2 миллиарда долларов каким-то образом на зарубежных счетах.

Это вообще очень смешная ситуация, да? Это напоминает уже Средневековье. Постельничий, кравчий и, вот, все эти прекрасные люди, которые обслуживают так или иначе личные нужды правителя, они вдруг оказываются долларовыми миллиардерами.