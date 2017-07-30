Кто они, современные русалки, и почему их вдруг стало так много

Лучшие русалки Великобритании в этот уикенд собрались в Нортгемптоне, чтобы побороться за корону красивейшей русалки страны.

Что заставляет этих людей прицеплять хвост, окунаться в воду, где изображать из себя полуженщину-полурыбу?

«Невозможно отрицать чувственность русалок»

Грейс, нынешняя британская Мисс Русалка, в прошлом году выступала в финале конкурса в Египте

- Когда я росла, как и большинство девочек, я мечтала быть русалкой, - заявляет 25-летняя жительница Рединга Грейс Пейдж, нынешняя обладательница титула «Мисс Русалка». - Я всегда очень любила петь, с юных лет мне нравились длинные светлые волосы. И море меня привлекало. Так что карьера русалки для меня явно имела смысл.

Я с опасением отнеслась к титулу «Мисс Русалка» Великобритании, поскольку у меня был минимальный опыт участия в конкурсах красоты. Я не знала, как буду смотреться на фоне профессиональных русалок со всего мира. Но международный конкурс «Мисс Русалка» сильно отличается от всего того, что вы ожидаете от конкурса красоты. В Египте (где проводятся финалы конкурса) серьезный акцент делался на том, чтобы сделать что-то полезное для общества и привлечь внимание людей к проблеме сохранения морской жизни.

Мы посещали местные школы, собирали мусор на пляжах, очищали от него море и даже снимали видео о важности защиты окружающей среды.

Невозможно отрицать чувственность русалок, но вы можете быть одновременно и невинным сказочным существом, вдохновляющим детей, и манящей мужчин сиреной. Все зависит от того, как вы себя преподносите. Мои имидж и аура на детских утренниках, само собой, совсем не такие, как на вечеринках для ВИП-гостей, где я появляюсь у бассейна.

У Грейс свой собственный бизнес по найму русалок, она говорит, что эта профессия требует большого вложения сил и средств

- Если вы хотите стать профессиональной русалкой, вам потребуется взять уроки фридайвинга и получить соответствующую квалификацию. Это позволит вам научиться дольше задерживать дыхание и, что более важно, делать это безопасно.

Карьера профессиональной русалки - это огромное вложение сил и средств: хвосты, тренинг, страховка, маркетинг и так далее. Не говоря уже о времени, которое на все это уходит, если вы относитесь к делу серьезно.

Как и в любой требующей умения профессии в шоу-бизнесе, для успеха здесь необходима настоящая увлеченность своим делом.

Современное общество настолько разнообразно и многоцветно, что каждый хочет выразить себя своим собственным, уникальным способом.

Необходимы ли человечеству конкурсы красоты русалок? Нет. Помогают ли они привнести интерес и волшебство в наш мрачный и сложный мир? Без сомнения!

«Люди хотят отвлечься от повседневной рутины»

- Цель конкурса «Мисс Русалка» - привлечь внимание к сохранению морской флоры и фауны. Предстать в роли морского существа - прекрасный способ рассказать о последствиях засорения мирового океана пластиком и другими отходами, - говорит «Мисс Русалка» Норфолка, 35-летнаяя Ханна Гриффитс. - Мы хотим, чтобы люди улыбались, но чтобы при этом они получили и послание из глубин.

Люди хотят отвлечься от ежедневной рутины с ее бесконечными плохими новостями и окунуться во что-то новое и волшебное. У нас большая русалочья община, которая хочет помочь защитить Мировой океан.

«Хороший способ привлечь внимание к чистоте воды»

- Для меня русалки - это дух природы и мечты, - говорит «Мисс Русалка» Лондона, 32-летняя Наталья Суворова. - Определенные навыки необходимы, но чтобы стать русалкой, нужно быть мечтательницей, забираться в воду с хвостом и хорошо уметь плавать, получать от этого удовольствие и оставаться самой собой.

Русалки - веселые, игривые и дружелюбные создания. Но это и отличный способ привлечь внимание к проблеме чистой воды и к тому, как люди влияют на мировой океан.

Всегда будет много споров о том, невинны русалки или сексуальны, но поскольку это волшебные существа, они помогают и детям, и взрослым верить в чудеса.

«В этом смысле я так и не повзрослела»

- Мне нравится быть русалкой, потому что я всегда себе такой казалась, - говорит «Мисс Русалка» Беркшира 33-летняя Джина Койл. - Когда я была маленькой, я всегда играла в русалку в ванной, и у меня была кукла Барби - русалка, которую я обожала. И в этом смысле я так и не повзрослела.

Мне нравится быть русалкой, потому что я могу быть супер волшебной, необычной, непохожей на других, и это удивительное чувство - уметь плавать с хвостом, как русалка.

Конкурс «Мисс Русалка» Британии - это большой шаг вперед по сравнению с обычным конкурсом красоты. Он сопровождается удивительной благотворительной работой, которую мы делаем, чтобы помочь океанам и морской жизни. Он также помогает людям узнать, что есть такие как мы - русалки, и что все возможно!

Я смотрю на русалку как на женщину, просто более волшебную. Русалок описывают как сирен-убийц, как принцесс с сильной волей, и как все остальное между этими двумя полюсами.

Этот конкурс красоты возник потому, что это волшебство, что он другой и позитивный. Множество девчонок и мальчишек мечтают о том, чтобы встретить настоящую русалку, и я думаю в этом желании люди никогда не взрослеют.

Русалки очаровывают людей, и это будет всегда.

«Наши различия приветствовались»

- Ребенком я всегда хотела быть русалкой или феечкой, потому что у них имидж хрупких и нежных, но при этом сильных. Именно такой я хотела стать, когда вырасту, - говорит «Мисс Русалка» Южного побережья 20-летняя Софи Лой. - Для меня русалка - это не что-то сексапильное, для меня это нечто волшебное, это способ детей и взрослых выразить себя. Но, поскольку до диснеевского образа (фильм «Русалочка») русалки рисовались коварными существами, завлекавшими мужчин с кораблей и лодок в море, на погибель, то я думаю, на нее можно посмотреть и так тоже.

Когда я подала заявку на участие в конкурсе, я никак не ожидала, что ее примут, не говоря уже о победе.

Мой рост всего 1,45 м, и я выгляжу очень необычно. Я думала, это будет моим большим недостатком в конкурсе. Но когда я приехала и начались соревнования, оказалось, что все тут такие добрые, все друг друга принимают, наши различия приветствуются, и нас всячески поощряют проявить свои качества на сцене.

Русалки - в разные века и в разных культурах

В английском языке слово mermaid (русалка) состоит из старого английского mere (море) и maid (девушка или молодая женщина).

В русском языке слово «русалка», как предполагается, происходит от латинского и греческого названия праздника весны (праздника роз). В русской мифологии, в отличие от английской, изначально русалки были наземными, лесными существами, поэтому у Пушкина русалка «на ветвях сидит».

Первые упоминания о русалках появились примерно в 1000 г. до н.э. на Ближнем Востоке. Сирийская богиня Атаргатис, согласно преданию, превратила себя в русалку в наказание за то, что случайно убила своего любовника-человека.

Мореплаватель Христофор Колумб утверждал, что в 1493 году собственными глазами видел русалок. Историки предполагают, что это были ламантины.

В английском фольклоре русалки приносят несчастье, подплывая к обреченным судам. В лучшем случае они становятся предвестниками плохой погоды.

Сказка Ганса Христиана Андерсона «Русалочка» впервые была опубликована в 1837 году. Это история о молодой русалке, влюбившейся в принца, которого она спасла в воде.

«Фиджийская русалка» - знаменитая подделка, породившая массу копий. В XIX веке она была выставлена в коллекции диковин музея Финеаса Барнума и представляла собой торс молодой обезьяны с пришитым к нему рыбьим хвостом. Барнум уверял, что такие существа водятся у берегов Фиджи.