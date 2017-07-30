Ошибка агентства «отправила» Сурикова из Беларуси в Мозамбик

Путаница из-за фото.

Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Сурикова послом РФ в республике Мозамбик. До этого там, а также по совместительству в Королевстве Свазиленд, Россию представлял Андрей Кемарский.

Как оказалось, речь идет не о Александре Александровиче Сурикове, являющемся послом России в Беларуси, а о его тезке, Александре Васильевиче Сурикове, кадровом российском дипломате, уточняет «Наша Нiва».

Путаница, разошедшаяся по многим СМИ, возникла из-за того, что официальное российское агентство РИА «Новости» ошибочно сопроводило информацию о назначении фотографией «минского» Сурикова.

Александр Суриков является послом РФ в Беларуси с 2006 года. Он единственный из послов России, кто проработал в нашей стране более 5 лет.

Тем временем, мы уже успели вспомнить, что общего у Мозамбика с Россией и Беларусью? Несколько фактов.

Обвал рубля и метикала

Мозамбик – одна из немногих стран в мире, которая умудрилась за один день обесценить национальную валюту метикал ни много ни мало – на 19,3%. Конечно, это ничто по сравнению с рекордом белорусского рубля, который 24 мая 2011 года разом обесценился на 56%.

Друзья друзей

Мозамбик проводит многовекторную внешнюю политику. Это значит, что отношения с Европой и США у этой страны складываются не очень – а вот в Китае и России друзьям из Мозамбика всегда рады. В последние годы Мозамбик активно старается увеличить объем китайских инвестиций в страну.

Попытались «надуть» МВФ

Чиновники из Мозамбика умудрились «попасться на горячем». В ходе переговоров с этой влиятельной организацией, чтобы получить кредит руководство страны попыталось скрыть внешний долг в размере миллиарда долларов.

Но номер не прошел: в результате властям Мозамбика пришлось признать, что они должны эту сумму – в том числе и российскому банку ВТБ.