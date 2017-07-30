Рыковцева: «Сначала сыр, потом визы»

Российский обозреватель – о решении властей ввести дипломатические ограничения в отношении США.

«Отлично. Просто отлично. Они высылают работников посольства и консульств. Это автоматом увеличивает срок получения виз, – пишет журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook. – Сами посмотрите. Уже сейчас, если вы должны пройти интервью, вас запишут на середину сентября. Потому что сильно много желающих. После этих "антисанкций" сроки сдвинутся куда дальше. И интервью, и виз американских. Потому что желающих все больше, а сотрудников все меньше.

С новым, короче, годом, дорогие россияне. Опять наказываем вас, наши драгоценные. Сначала сыр, потом визы. Далi буде, как говорят в Украине. Чего еще они лишат своих сограждан собственными «антисанкциями»? Мировой аттракцион, право слово».