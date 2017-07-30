Как я ехала в поезде с «толерантными» белорусами

Пока Юрий Зиссер возмущался в самолете отсутствием у белорусов внутренней свободы, я в этот момент тряслась в поезде и мечтала эту свободу кое-кому из соотечественников ограничить.

Так уж совпало, что ехали мы оба (я и Зиссер) из Львова. Вы только не подумайте: ехали мы совершенно в разных компаниях и с разными целями, и даже не подозревали о сходном маршруте перемещения друг друга. Общего же в наших поездках было то, что оба мы вернулись с мыслями о свободе. Только вот каждый думал о своем.

Опишу свои ощущения от столкновения с действительностью.

Моими соседями по купе были два белоруса. Брутальные мужчины лет 45-ти с уставшими, немного припухшими лицами, с порога сразили отсутствием морозной свежести изо рта и своим безупречным стилем спортивного шика — майкой-алкоголичкой поверх трико.

— Ну, держись, — предупредил меня коллега, кивая на соседей. — Был с ними в одном купе, когда ехали еще в ту сторону. Всю ночь пили и орали. Даже милицию пришлось дважды вызывать.

Оценив предстоящие перспективы, я уже приготовилась к бурной ночи и даже осмотрела купе на предмет возможности экстренной эвакуации.

К счастью, обошлось. Полночи мои попутчики пили и орали в соседнем купе у своих знакомых.

К часу ночи мужчины появились на пороге и, водрузив свои мощные тела на верхние полки, в секунду оглушили все вокруг раскатистым храпом. Впрочем, в сложившейся ситуации это был лучший вариант развития событий. Но впереди нас ждал пограничный контроль.

Проводница разбудила моих соседей для проверки документов. Мы с коллегой еще не спали — заснуть раньше громогласных попутчиков было категорически невозможно, а после уже бессмысленно. Громко выругавшись, мужчины нехотя сползли с полок. В этот момент один из них прислушался к нашей беседе. Мы как раз обсуждали тему толерантности белорусов, вернее отсутствия этой толерантности, за которую многие из нас принимают безразличие и терпеливость.

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— Да белорусы самые толерантные в мире, — решил поделиться своими наблюдениями проснувшийся сосед.

Не то, чтобы нам было интересно его мнение, но весь вид попутчика свидетельствовал, что выслушать его аргументы нам все же придется. Мы толерантно повиновались.

— Вот тех же цыган давно пора пересадить всех, а мы, белорусы, ничего, терпим. А жидов вон сколько — и по телевизору и в правительстве — и тоже никто ничего не говорит. И негры по улицам у нас спокойно ходят, никто их не бьет..., — сыпал он неопровержимыми доказательствами.

Переглянувшись, мы попытались возразить, что до такой высокой степени толерантности, коей обладает он, не всем еще удалось дорасти.

— Ну это да, — согласился он.

И тут же решил поделиться своими воспоминаниями от поездки по Африке:

— Там же эти негры немытые, грязные, готовые за доллар ну просто все сделать. Так Шурик, что ездил со мной, даже ботинки им чистить не давал, а я ничего, нормально...

Честно говоря, очень хотелось закончить этот познавательный разговор, но толерантного белоруса было уже не остановить. Так мы узнали, что «нормальные мужики после общения с геями должны сроки получать», а у нас «этих педиков на улицах даже руками не трогают», что «правильно президент сказал про лесбиянок» и про то, что «бабье дело рожать, а не в политику лезть».

В подкрепление этому нам было продемонстрировано «ржачное видео» с выступления Александр Григорьевича годичной давности, где он учит, как это надо делать.

Пытаясь сменить тему, мы решили поинтересоваться, где же черпает наш соотечественник информацию о ситуации в стране и мире, и узнали, что основным источником пополнения его знаний является новостная лента «ВКонтакте». Так же мы выяснили, что человек этот имеет высшее образование и престижную работу, позволяющую ему, например, сгонять на выходных во Львов для осмотра всех местных питейных заведений, и два раза в год отдохнуть на курортах, демонстрируя миру всю толерантность белорусского народа.

Под занавес наш сосед решил поделиться своими мыслями на тему внутренней свободы белорусов. И как это ни парадоксально звучит, полностью совпал в этом вопросе с Юрием Зиссером. Правда, посыл руководителя портала TUT.BY о том, что «в Беларуси господствует культура ограничений», наш сосед сформулировал чуть проще: «Куда, бл..., не сунься, всюду затыкают».

Уже залезая на свою верхнюю полку мужчина, прежде чем захрапеть, философски изрек: «Свободы нам не хватает!».

Это был тот самый редкий случай, когда я на эту фразу ответила: «И слава Богу!».