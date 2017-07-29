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Общество
29.07.2017
Кирилл Иванов
Как колумнистка государственного агентства новостей устроила идеологическую диверсию

Опубликованная на портале Мингорисполкоме статья заставляет задуматься о том, что делали власти все эти 20 лет.

Статья «Куда уходит детство» колумнистки государственного портала «Минск-новости» Виктории Юдицкой, переполненная ностальгией по недавнему советскому прошлому, вызвала волну критики в соцсетях. Из полутора десятка комментариев под публикацией лишь несколько можно считать условно нейтральными, в остальных случаях читатели с автором, мягко говоря, не соглашаются. 

Статья Виктории Юдицкой построена на противопоставлении «счастливого советского детства» современным реалиям.

Начинается все с приторных воспоминаний о временах, когда «граненые стаканы в автоматах с газировкой не воровали», а «люди не брезговали пить из них». Когда дети мечтали «работать не за большую зарплату, а для того, чтобы стать нужными», не «просиживали все время за компьютерными играми», а «гоняли на великах и лазили по садам», «общались вживую, а не в соцсетях».

Дальше автор делает выводы, которые неожиданно наводят на крамольные мысли.

— Что же мы видим сегодня? Подростки открыто сидят с сигаретами во дворах, ведут пустые беседы, порой, чтобы казаться взрослыми, используя ругательные словечки и вульгаризмы… Жизнь в соцсетях и компьютерных играх заменила им реальность. При выборе профессии думают о деньгах, а не о людях, пользе, которую могут принести обществу. Мечтают уехать за границу, а не пытаться сделать жизнь лучше на родине. Стыдятся прошлого своего народа, либо, наоборот, проявляют нездоровый «патриотизм», замешанный на национализме. Современная молодежь прекрасно разбирается в брендовых шмотках и дорогих авто, но не может отличить корнета от кларнета, Эйнштейна от Эйзенштейна. Про грамотность в письме вообще промолчим, — пишет колумнистка «Минск-новости». 

Далее следует оговорка о том, что неправильно будет говорить так обо всех подростках. Мол, много у нас по-настоящему порядочных, любознательных, творческих молодых людей, которых, «к сожалению, не так видно за спинами этой обезличенной толпы, которая должна стать нашим светлым будущим».

— Считаю, это серьезная болезнь современного общества, вылечить которую способны только мы — взрослые. Именно мы, родители, должны помочь детям вырасти духовно, а не ограждаться от них подачками в виде денег и гаджетов. А все потому, что мы «другие». Мы — те люди, которые с нежностью вспоминают времена «жесткого тоталитарного совка». Не убеждают нас уверения «демократов» о том, как мы плохо жили. Наверное, все-таки заложен в нас этот ген — ген советского ребенка. Никакой современностью его из нас не выбить, — подводит итог Виктория Юдицкая.

В чем же здесь крамола, о которой упоминалась выше? Давайте разбираться.

Слова об обезличенной и стыдящейся прошлого толпе, которую интересуют только деньги, гаджеты, брендовые шмотки и эмиграция, звучит как приговор сегодняшним властям.

Сколько у нас было школьных реформ, а журналисту государственного СМИ стыдно за грамотность нынешнего поколения подростков.

БРСМ был создан, на минуточку, двадцать лет назад. Он ежегодно проедает сотни тысяч бюджетных долларов, согласовывает госрасходы. А молодежь при этом продолжает метаться между стыдом за прошлое своего народа и сомнительным патриотизмом з примесью национализма. Выходит, стройотряды, пионеры и год молодежи ушли «в молоко»? Сплошное саморазоблачение. Так и хочется спросить автора в духе упомянутого ей «жесткого тоталитарного совка»: на чью мельницу воду льете?

 
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