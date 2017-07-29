Под Минском мужчина отдал свой Opel в ремонт, а нашел разбитым под мостом

Управлявший машиной мужчина был госпитализирован с травмами.

Фото evacyator.by

Вечером в пятницу в Минском районе, на втором километре автодороги МКАД—Старое Село, произошло ДТП. Как выясняется, у аварии — любопытная предыстория, сообщает портал abw.by.

«По словам владельца автомобиля, он отдал свой Opel в ремонт. Мастер не поднимал трубку, и тогда владелец пешком выдвинулся к нему. По пути он увидел свой автомобиль в опоре железнодорожного моста», — рассказали аbw.by подробности в Минской эвакуационной службе.

После ДТП водитель был госпитализирован. По предварительным данным он находился в состоянии опьянения.