Как солист Rammstein «попал в беду» в Баку

Тилля Линдеманна после фото с российскими звездами в Баку спросили, не попал ли он в беду. Тот ответил видеороликом.

Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на музыкальный фестиваль «Жара». В интернете сразу появились его фотографии с российскими поп-звездами и с украинской певицей Светланой Лободой, сообщает currenttime.tv.

В одной подборке пользователь фейсбука написал: «Дорогой Тилль Линдеманн, я только что увидел твои фотографии с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в Нардаране, Азербайджан. Пожалуйста, мигни дважды, если тебя удерживают в заложниках».

На следующий день Линдеманн ответил видеороликом, который опубликовала в своем инстаграме Светлана Лобода. В нем лидер Rammstein держит записку со словом «Помогите» и часто мигает: