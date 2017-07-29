В Бобруйске Audi столкнулась с поездом, водитель погиб

Смертельная авария произошла ночью на железнодорожном переезде на ул. 50 лет ВЛКСМ.

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Бобруйске при столкновении легкового автомобиля Audi 80 и грузового поезда, пишет «Вечерний Бобруйск».

Как сообщают свидетели ДТП, столкновение произошло сегодня ориентировочно в 3.50 на железнодорожном переезде на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Автомобиль под управлением мужчины 1992 года рождения двигался со стороны микрорайона Западный в направлении ул. Рокоссовского и столкнулся с грузовым составом. Машина выехала на переезд в момент, когда по нему уже следовал поезд. В результате удара водитель Audi погиб на месте.

Отмечается, что переезд не оборудован световой и звуковой сигнализацией, проезжая часть была мокрой после дождя. Машинист впоследствии пояснил, что услышав сильный удар, применил экстренное торможение.

Тело погибшего деблокировали сотрудники МЧС. В настоящее время следственные органы выясняют, что стало причиной аварии, выясняют. Возможно, в этом помогут записи с камер наблюдения, установленные на ближайшей АЗС.

Железнодорожная ветка, которая пересекает ул. 50 лет ВЛКСМ, является промышленной. Движение поездов через этот переезд носит эпизодический характер.