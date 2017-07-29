Цитата дня. Кобяков о дыре в бюджете

Но властям все нипочем.

28 июля под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Беларуси II Европейских игр-2019.

На заседании были рассмотрены вопросы финансирования будущих игр. Тут и прозвучало любопытное откровение председателя правительства:

— Хочу предупредить, лишних денег в бюджете нет. Расходы будут только на самое необходимое, поэтому прошу все просчитывать детально, обосновывать каждый рубль, изыскивать другие резервы, работать над снижением стоимости оборудования и услуг. К этим вопросам надо относиться очень ответственно.

«50 млн долларов – это слезы для страны»

Напомним, что ранее глава государства в очередной раз напомнил, что «Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году».

Судя по всему, ни критика оппонентов, ни дыра в бюджете пока не способны заставить власти всерьез задуматься о целесообразности проведения дорогостоящих игр.

Почему власти Беларуси могут себе позволить Европейские игры, а власти Нидерландов — нет